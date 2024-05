Il Liceo Arimondi –Eula alle Finali Nazionali dei Giochi Matematici a Cervia

Si sono tenute a Cervia nella prima settimana di maggio le Finali Nazionali dei Giochi Matematici Kangourou a squadre. Tra le coppe in palio la Coppa Junior destinata a studenti del biennio delle scuole secondarie di secondo grado e la coppa Student destinata agli studenti del triennio. Tutte le squadre sono arrivate a Cervia a seguito di selezioni regionali o di selezioni online, nelle corso delle quali sono risultate tra le migliori a livello nazionale.

Il Liceo Arimondi–Eula per il secondo anno consecutivo è riuscito a qualificarsi per la finale di entrambe le Coppe. Le semifinali e le finali sono gare che richiedono molta strategia, oltre alla indubbia capacità di saper risolvere complessi quesiti di matematica. La gara a squadre inoltre rappresenta anche un’ottima opportunità per mostrare cosa sia realmente lavorare in team.

Le prof.sse Mirella Galletto e Milda Gasparetto, che hanno accompagnato i ragazzi a Cervia, sottolineano soddisfatte: “Essere arrivati alla finale nazionale rappresenta per il nostro liceo un traguardo significativo perché è indice di studio, allenamento, determinazione e costanza da parte di tutti gli studenti coinvolti. Vogliamo ringraziare tutti ragazzi che nel corso di questo anno scolastico hanno partecipato con entusiasmo ai progetti di istituto che abbiamo proposto loro ed in particolare i 15 ragazzi che a Cervia hanno rappresentato la nostra scuola con passione ed impegno Per la Coppa Junior: Alessandro Ambrosino (1A), Beatrice Bianco (2A), Letizia Lazzarino (2 cl.), Eridon Nikaj (2^A), Anna Porchietto (2L), Gabriele Rittatore (2A), Alice Tuninetti (2A); per la Coppa Student: Alice Crosetti, Dea Kerpaci, Lucia Milanesio, Francesco Mollea, Marta Mondino, Silvia Rosso, Gabriele Carena e Marco Zavattero (5B)”.

La coppa per quest’anno non è arrivata, ma resta sicuramente la soddisfazione di aver partecipato ed essersi confrontati con le migliori squadre matematiche d’Italia.