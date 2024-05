Cuneo: al Conservatorio il concerto del docente di chitarra Mario Gullo

Venerdì 17 maggio alle ore 20.30, nella sala “Mosca” del Conservatorio (via Roma 19), si tiene un concerto di musica da camera per chitarra e archi: il docente di Chitarra del Ghedini Mario Gullo si esibisce in formazioni variabili dal duo al quintetto passando per il trio con Andrea Cavuoto al violoncello, Silvia Colli e Sergey Galaktionov al violino, anch’essi docenti al Conservatorio, e da Davide Mosca alla viola.



Il concerto indaga le possibilità espressive e le qualità timbriche della chitarra, particolarmente adatta ad affiancarsi agli archi e che trova nel quintetto la sua dimensione più soddisfacente. L’evento, che fa parte della Stagione Artistica 2024 del Conservatorio Ghedini, è il secondo appuntamento del Guitar Project 2024 e la partecipazione è libera, senza necessità di prenotazione.



Il programma della serata prevede l’esecuzione della Sonata n. 2 dal Centone di Sonate per violino e chitarra di Niccolò Paganini, di Free life on earth per violoncello e chitarra di Giovanni Sollima e del Trio n.1 op. 18 (Allegro non tanto; Largo cantabile; Minuetto poco presto; Trio Rondò) per violino, violoncello e chitarra di François de Fossa. La chiusura del concerto vedrà tutti i musicisti contemporaneamente sul palco impegnati nel Quintetto op. 143 (Allegro, vivo e schietto Andante mesto; Scherzo; Finale) per chitarra e quartetto d’archi di Mario Castelnuovo-Tedesco, il brano più noto tra quelli proposti nella serata. L’apertura del concerto è affidata ad Alfredo Giambrone, studente della classe di Chitarra di Mario Gullo.



Mario Gullo si è diplomato al Conservatorio “G. Verdi” di Milano ed è stato vincitore di importanti concorsi nazionali e internazionali. Vanta numerose prime esecuzioni italiane di musica moderna e contemporanea e collaborazioni con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Prima di insediarsi come docente di ruolo al Conservatorio Ghedini, ha insegnato Chitarra presso i Conservatori di Sassari, Piacenza e Castelfranco Veneto. Andrea Cavuoto, già primo violoncello presso numerose Istituzioni in Italia e all’estero, svolge un’intensa attività cameristica e come solista si è esibisce in Europa e in America Latina. È docente di ruolo presso il Conservatorio di Cuneo, dopo aver insegnato in diversi Conservatori italiani anche in veste di docente ospite.



Silvia Colli si è diplomata in violino nel 1993 presso l’Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno e ha collaborato con numerose orchestre italiane. Svolge attività concertistica in varie formazioni cameristiche e ha collaborato, anche come prima parte e solista con alcuni ensemble su strumenti originali in Italia e all’estero. Insegna violino al Ghedini.



Sergey Galaktionov è primo violino stabile dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino dal 2003, solista della Filarmonica di Mosca e tra i fondatori della Mahler Chamber Orchestra ed è docente di ruolo di Violino al Ghedini.



Davide Mosca si è diplomato in Viola presso il Conservatorio Ghedini di Cuneo e nel 2014 ha ottenuto il primo premio assoluto al concorso “Premio Fondazione CRT XII edizione”. Collabora stabilmente con l’Orchestra Cherubini diretta dal M° Riccardo Muti esibendosi nei più importanti teatri italiani e europei. Proviene da una famiglia di musicisti ed è nipote del Maestro Giovanni Mosca.