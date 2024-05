Le sedi di Verzuolo e Grinzane Cavour dell'Istituto superiore Umberto I coinvolte nel progetto "Roll Cloud. Lavorare sulla nuvola"

Giovedì 9 maggio, nell'Area X di Intesa Sanpaolo, a Torino, sono state coinvolte nel progetto “Roll Cloud. Lavorare sulla nuvola’, le sedi di Verzuolo e Grinzane Cavour dell'Istituto superiore Umberto I, vincendo il Premio per la creatività.

Nell'ambito del programma “Opening Future”, promosso da Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Tim Enterprise, la Fondazione Mondo Digitale ha proposto alle scuole la terza edizione di "Roll Cloud. Lavorare sulla nuvola", un progetto innovativo, che si è svolto da ottobre a dicembre 2024, per avvicinare gli studenti alle carriere del cloud. Il percorso formativo si è articolato in incontri con esperti, lezioni frontali e sfide creative al fine di scoprire gli iter formativi, i profili lavorativi e gli scenari futuri legati a questa area della computer science in pieno sviluppo.

Con attività esperienziali e coinvolgenti si ampliano e arricchiscono le prospettive formative e professionali degli studenti dopo la scuola.

Gli obiettivi del progetto sono sviluppare competenze digitali e trasversali, sostenere e orientare la formazione dei giovani, accrescere la consapevolezza degli studenti sulla trasformazione digitale del lavoro e coinvolgere attivamente la scuola nella progettazione degli scenari futuri.

Il programma si rivolge a 1.500 studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della regione Piemonte.