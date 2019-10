Ferrero si prepara al grande lancio: Nutella Biscuits pronti allo sbarco anche in Italia

C’è grande fermento nel quartiere generale albese di Ferrero per l’imminente lancio anche in Italia dei "Nutella Buscuits", già sbarcati con successo da alcuni mesi sul mercato francese (lo scorso 30 aprile: ne davamo conto qui) e che ora, dopo una sperimentazione che avrebbe dovuto toccare Germania e Austria, si apprestano ad arrivare sugli scaffali della grande distribuzione anche nel Bel Paese.



Un momento molto atteso per la multinazionale con base nella capitale delle Langhe, dove domani, giovedì 17 ottobre, presso il Centro Ricerche di via Pietro Ferrero, andrà in scena una convention dedicata ai dipendenti, in arrivo nella capitale delle Langhe anche da altre sedi della multinazionale.



Ad dare loro il benvenuto, per un momento di informazione e condivisione dell’importante novità, la grande vetrofania che da un paio di giorni campeggia sulle vetrate della stessa ex Filanda Pelisseri, mentre i dettagli della campagna con cui Ferrero accompagnerà anche nel nostro Paese il suo atteso ingresso nel mercato dei biscotti – preparato con un investimento da 52.5 milioni di euro presso lo stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza – verrano svelati solamente nei prossimi giorni.