Fossano: i presidenti dei borghi cittadini a colloquio con il sindaco Tallone

Il Sindaco di Fossano Dario Tallone ha ricevuto nel proprio ufficio, assieme all'assessore Donatella Rattalino, i presidenti dei borghi cittadini.

«Questo è il primo di una serie di incontri per dialogare con queste solide realtà della città che rappresentano un salto punto di collegamento tra l'Amministrazione e i cittadini - ha detto il sindaco - Nelle prossime settimane assieme con gli esponenti della mia giunta incontrerò i diversi comitati direttamente presso le loro sedi per analizzare assieme ad ognuno le problematiche del proprio territorio. Ecco perché chiedo ad ogni cittadino fossanese di mettersi in contatto con i rappresentanti del proprio borgo segnalando le criticità legate alla sicurezza ma non solo, chiedo di dare ogni suggerimento su come l'amministrazione potrebbe intervenire per risolvere qualsiasi criticità del quartiere».

Già da qualche settimana il vicesindaco e assessore alle frazioni Giacomo Pellegrino sta incontrando nelle frazioni cittadine i diversi consigli frazionali per un confronto sulle esigenze problematiche.