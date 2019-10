È morta in casa questa mattina per un malore a soli 56 anni.

Borgo San Dalmazzo in lutto per la scomparsa di Giusy Goletto. Molto conosciuta in città, la donna lavorava al Centro Diurno per disabili “Ou Bourc” del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Abitava in via Roma.

Lascia tre figlie: Arianna, Natascia e Valentina Riva, e il nipote Matteo.

“Sono addolorato e vicino alla famiglia”, commenta il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta.

Non è ancora nota la data dei funerali.