In rete è approdato un nuovo motore di ricerca video che ha un gatto come emblema ed è multilingue e senza censure

Oggi esistono molti motori di ricerca video disponibili oltre a Google e YouTube, che detengono il monopolio della rete, però sempre più persone sono stanche di questi sistemi di ricerca e sentono il bisogno di qualcosa di nuovo, che non monitori ogni passo che fanno e mostrino all’utente un mucchio di inutili annunci pubblicitari. Tuttavia, è necessario che la persona capisca che cos’è un motore di ricerca dal suo interno.

Esistono numerose opzioni che possono essere utilizzate al posto di Google e YouTube e soprattutto, ognuna di esse può vantare alcuni vantaggi speciali e particolari campi di utilizzo. Tra le tante alternative, Petey Vid ad esempio, è abbastanza diverso dagli altri motori di ricerca video in quanto offre ai suoi utenti un'esperienza di vita che è sia estesa che sensibile alla privacy. Petey Vid non nasce con scopi commerciali e soprattutto non sponsorizza categorie con contenuti per adulti, droghe legali, gioco d'azzardo, prodotti farmaceutici, contenuti per bambini, violenza, tabacco e così via. Esistono invece, numerosi altri motori di ricerca video presenti su Internet, che adottano sistemi di sponsorizzazione mirata, ma non è il caso di questa piattaforma. A differenza di altri motori di ricerca video inoltre, Petey Vid è multilingue e più incentrato sulla privacy. Oltre a ciò, il sito non utilizza cookies e alcun codice di monitoraggio javascript e tutte le ricerche sono crittografate SSL. Questo motore di ricerca è un associato Amazon e utilizza banner pubblicitari e link di affiliazione su video Amazon e basta! Quando si imposta la ricerca di un video, non si limita ai risultati ottenuti su YouTube, ma suggerisce anche altri collegamenti non YouTube che forniscono una vasta gamma di opzioni alternative per gli utenti. Riguardo alla privacy questa piattaforma non condivide le informazioni dell'utente né le salva e ciò significa che l'indirizzo IP di un utente non viene monitorato, il che rende la ricerca sicura e anonima. Tutti sappiamo che Google e YouTube hanno un chiaro vantaggio rispetto ai propri concorrenti, ma il progresso su Internet va avanti ed il monopolio di questi due leader sta capitolando. Se per qualche motivo, non vuoi più utilizzare Google o YouTube per le tue esigenze di ricerca video, adesso con questo nuovo motore di ricerca che ha un gatto come emblema, potrai selezionare il materiale per tipo di argomento e categorizzarlo nel modo più comodo, tracciando più interconnessioni tra siti web separati. Questa piattaforma inoltre, è multilingue e senza censure, ma soprattutto può aiutarti a trovare tutti video che desideri. Con Petey Vid l'esperienza per l'utente è unica, espansiva, ma soprattutt

o privata. Petey Vid ha anche altre caratteristiche come una pagina separata per gli hashtag popolari e ciò rende più semplice trovare notizie e argomenti di tendenza, classificando gli hashtag di principali su base giornaliera e molto altro ancora. Tra le altre opzioni interessanti possiamo annoverare quelle come il filtro di durata, la visualizzazione a griglia e l'opzione per ordinare le ricerche, ad esempio dal più vecchio al più recente o in base alla durata del video. Questo nuovo motore di ricerca video rappresenta la scelta giusta per gli utenti che desiderino una piattaforma diversificata e sensibile alla privacy, con funzionalità uniche e interessanti. Per saperne di più non ti resta che cliccare su Petey Vid e ti si aprirà un mondo nuovo nell'ambito dei video, senza censure e costrizioni.