Visite mediche e trasporto di malati: operativa da oltre un anno la sede ANVOLT di Cuneo

E' aperta da un anno e mezzo, a Cuneo, la sede di Anvolt, Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori. Si tratta di una onlus registrata in Lombardia: la sede centrale è infatti a Milano. Nata 32 anni fa e presente nelle principali città d'Italia, dal 1° settembre del 2016 ha aperto anche una sede a Cuneo, in via Meucci 9, angolo via Felice Cavallotti. E' la terza in Piemonte, dopo Torino e Novara. Operativamente è attiva a Cuneo dal febbraio 2018.

Per prendere contatto con Anvolt di Cuneo il numero di telefono a cui fare riferimento è lo 0171/698981.

Che cosa fa concretamente ANVOLT? Cose importanti: mette a disposizione un ambulatorio medico per visite di vario genere, in particolare ginecologiche, proctologiche e dermatologiche; le visite sono gratuite anche se, ovviamente, è possibile lasciare un'offerta libera. Si occupa del trasporto e dell'assistenza dei malati oncologici, che vengono accompagnati nei centri specializzati per le terapie (in tutto il Piemonte e non solo) oppure assistiti a casa in quelle che sono le necessità quotidiane, dal tenere compagnia all'andare a fare la spesa fino a fare le pulizie di casa a chi non è in grado o vive solo. Tutto questo a titolo assolutamente gratuito. I volontari lo fanno con mezzi privati.

In questo anno il centro di Cuneo ha ricevuto in dono un ecografo e una vettura Fiat Multipla, con la possibilità di trasportare le persone per le visite. Un impegno davvero importante per l'associazione.

"Il fine è quello, importantissimo, della prevenzione: le donne possono sottoporsi a visita ginecologica, senologica e pap test. Uomini e donne avranno anche la possibilità di sottoporsi alla visita dermatologica per il controllo della pelle e delle nevi. Si potranno effettuare anche visite proctologiche", spiega Simone Ruzza, responsabile della delegazione cuneese dell'associazione.

Da qualche tempo il centro sta cercando un dermatologo che sia disponibile a fare visite per qualche ora al mese, a titolo di volontariato. "Stiamo avendo qualche difficoltà a Cuneo", ammette ancora Ruzza. "Per ora la risposta della cittadinanza è comunque buona, facciamo numerose visite e siamo operativi in tutta la provincia per il trasporto delle persone che devono sottoporsi alle terapie. Speravamo in una maggiore attenzione da parte delle istituzioni".

I servizi offerti da Anvolt sono gratuiti, per consentire anche a chi non se lo può permettere di fare visite importantissime, perché chi vi opera, tranne il responsabile di delegazione, è un volontario. Lo sono anche i medici che, secondo la propria disponibilità di tempo, visitano chi si rivolge ad Anvolt. L'associazione, ovviamente, vive di contributi e donazioni. Diversamente non potrebbe esistere.