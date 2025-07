Nasce Pantai, la rivista che raccoglie storie e impressioni sulla valle Stura

Pantai / pantais, n.m. dal verbo latino phantasior, apparire, da cui l'italiano fantasia, visione, immaginazione.

Il termine, presente in tutta la regione occitana transalpina, è impiegato anche in Valle Stura per sogno, in luogo di sònh o sumi, più diffusi nelle altre valli.

PANTAI è il titolo della nuova rivista bilingue (italiano e occitano) realizzata all’interno del progetto dell’Unione Montana Valle Stura “Paraulas en viatge per la cultura occitana” (Parole in viaggio attraverso la cultura occitana) con il contributo della “Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie” grazie ai fondi della Legge 482/99 (“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”).

Una raccolta di storie, impressioni, articoli che suggeriscono sguardi su alcuni aspetti del mondo valligiano qui e ora, tra realtà e sogno, pensati e realizzati da un gruppo di persone a vario titolo legate alla Valle. Una rivista fatta di parole, ma anche di immagini: le illustrazioni create appositamente da Marco Paschetta, concepite non per comporre un apparato descrittivo dei diversi testi, bensì come “rappresentazioni visive” di alcuni dei temi percorsi dalle parole.

Il primo numero di PANTAI è disponibile gratuitamente nella versione digitale sul sito visitstura.it (www.visitstura.it/manifestazioni-tradizioni-lingua/occitano/pantai-la-valle-stura-tra-sogno-e-realta), ma l’invito è a cercare la rivista anche nella sua versione cartacea in giro per la valle, e non solo, tra bar, biblioteche, librerie, centri di documentazione, rifugi, panetterie e i luoghi che ospiteranno gli eventi estivi organizzati dall’Unione Montana e dall’Ecomuseo della Pastorizia.

È realizzata in collaborazione con: l’Ecomuseo della Pastorizia, l’associazione Espaci Occitan, Noau - Officina Culturale e il Consorzio Valle Stura Experience Per informazioni: cultura@vallestura.cn.it