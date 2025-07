Ceresole d'Alba: proseguono le attività estive del Centro Giovani Strike-up

Proseguono le attività estive del Centro Giovani Strike-up per i ragazzi delle medie e superiori di Ceresole d'Alba.

Le attività finora svolte sono state sia momenti più informali di aggregazione volti a rafforzare le relazioni di gruppo come la piscina, sia attività per l'esercizio della cittadinanza attiva e la stimolazione della partecipazione giovanile come l'escape room che si è svolta nella serata di ieri.

Con il gruppo delle superiori è in corso di organizzazione un torneo di calcetto.

Gli organizzatori ricordano che le attività si svolgono il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 per il gruppo delle superiori e dalle 20.00 alle 22.00 per il gruppo delle medie, sono libere e gratuite ed è sempre possibile partecipare.