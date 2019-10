Successo a Fossano per la notte delle Torri

Un’iniziativa vicina alle corde dei giovani, benedetta da una serata insolitamente tiepida per essere il 26 ottobre, e piazza Castello si è trasformata in discoteca a cielo aperto.

L’amministrazione definisce quello di “La notte delle Torri”, evento che ha visto sul palco dj di Radio 101 e di “Lo zoo di 105”, “Un successo forse al di sopra di ogni aspettativa”.

“Un doveroso ringraziamento va a chi assieme a noi ha organizzato la serata, a tutti i volontari e agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di una grande manifestazione, su tutti la Cassa di Risparmio s.p.a di Fossano rappresentata sul palco dal presidente Antonio Miglio. Si ringrazia poi Casa Felice e Pizzeria Il Faro per la presenza nella piazza. Un evento riuscitissimo che è stato in grado di portare nella piazza che è il biglietto da visita di Fossano una folla di giovani, la promessa è che questo sarà solo il primo di una lunga serie di grandi eventi per la città – ha detto il sindaco Dario Tallone -. I giovani sono la speranza e il futuro di questo Comune; a loro dobbiamo dire grazie ma ancor di più dobbiamo capire che tutto questo è a loro dovuto”.