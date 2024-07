Alpinisti bloccati sulla via normale del Monviso: recuperati, stanno bene [VIDEO]

Sono riprese questa mattina le operazioni per il recupero di due alpinisti rimasti bloccati dalla nebbia sulla via normale del Monviso, a poche centinaia di metri dalla cima, sotto lo sperone dell'aquila.



La chiamata d'emergenza intorno alle 18 di ieri, lunedì 15 luglio. I due italiani, in buone condizioni di salute, hanno percorso la cresta est fino alla sommità senza poi riuscire a scendere dalla parete sud perché colti dal maltempo, che ha impedito loro di intraprendere la discesa a causa della scarsa visibilità provocata da una fitta nebbia.

Anche l'elicottero Drago 66 dei vigili del fuoco in volo per il loro recupero è stato ostacolato nelle operazioni dalle sfavorevoli condizioni meteorologiche, così come le squadre dei vigili del fuoco che hanno richiesto anche l'intervento dei colleghi del Soccorso Alpino Speleologico Piemonte e del personale SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza).

Le operazioni di recupero sono riprese questa mattina.

***Aggiornamento ore 8,20***

Ultimato il recupero dei due alpinisti. Le operazioni sono ripartire questa mattina alle 5.30. L'elicottero Drago è atterrato nella zona del Quintino Sella, non appena le meteo hanno garantito condizioni di visibilità accettabile, l'equipaggio dei soccorritori ha raggiunto le due persone che sono state verricellate dalla parete sud del Monviso, a 3650 metri di quota e accompagnate al Quintino Sella dove i Vigili del Fuoco avevano allestito il campo base. I due erano comprensibilmente infreddoliti, per via della nottata all addiaccio, ma in buone condizioni di salute. Tre tecnici del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco) erano pronti a intervenire nel caso in cui i tentativi in quota non fossero andati a buon fine per il meteo.