Alba commemora l'alluvione del 1994 con una prova di evacuazione generale

In un'immagine di repertorio di Gisella Divino, un'esercitazione di Protezione Civile in piazza del Duomo ad Alba

In occasione del 25ennale dell’alluvione del 1994, martedì 5 novembre alle ore 10, oltre 8.000 studenti delle scuole di Alba saranno coinvolti nella prova di evacuazione. Anche il Comune di Alba si unirà all’iniziativa, con la medesima esercitazione nei palazzi municipali.

La prova di evacuazione sarà un momento per ricordare la tragica alluvione che 25 anni fa, nella notte tra il 4 e il 5 novembre, colpì la città di Alba e per porre l’attenzione sulla necessità di fare prevenzione e informazione per essere preparati a fronteggiare le emergenze.

In tale ottica di sensibilizzazione, il sindaco di Alba Carlo Bo e la maggioranza tutta invitano le imprese cittadine, gli uffici e tutte le aggregazioni a sospendere l’attività lavorativa per qualche minuto e a eseguire la prova di evacuazione alle ore 10, per unirsi in un momento commemorativo di coesione del territorio e della popolazione albese.