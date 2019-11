Fossano si tinge di giallo! Chi vincerà il “Segnalibro d’Oro”?

Fossano torna la capitale del “giallo” con il premio “Segnalibro d’Oro”, assegnato al miglior racconto tra quelli esaminati dalla giuria di “Esperienze in Giallo”. Per sapere chi tra i finalisti vincerà l’ambito premio dovremo attendere sabato 9 novembre, ma, come da tradizione, la settimana del giallo a Fossano si arricchisce di una serie di eventi collaterali.

Si parte giovedì 7 novembre con un incontro riservato agli studenti dell'I.I.S. Vallauri con Franco Chittolina, presidente di Apice. "L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: il contributo dell'Europa" rappresenta un'occasione per parlare dell'influenza europea sulla realtà del territorio piemontese e, in particolare, su quello cuneese.

Venerdì 8 novembre alle ore 21 al teatro dei Battuti Bianchi (largo Camilla Bonardi) è in programma lo spettacolo teatrale "L'albero di Elisa", finalista del premio Esperienze 2018, messo in scena dalla Compagnia Trinaura di Siracusa, che già calcarono il palcoscenico della Città degli Acaja lo scorso, anno quando parteciparono al “Folle d’oro”. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma i posti sono limitati ed è dunque necessaria la prenotazione ai numeri 335/7540528 o 347/3029518.

Sempre alle ore 21 di venerdì 8 novembre, alla scuola media B. Tassone di Sant'Albano Stura, l'incontro "Affinità e differenze" con Bruno Gambarotta e Margherita Oggero, giurati del concorso “Esperienze in giallo”, per un confronto tra la narrazione degli eventi criminosi nei gialli e quella riportata nella cronaca giornalistica. La serata è organizzata in collaborazione con l'Associazione LiberaMente Santalbanese ed è a ingresso libero.

Si rifletterà sulla deontologia nello sport sabato 9 novembre dalle ore 9 alle 13 nel Teatro dei Battuti Bianchi (largo Camilla Bonardi) con "Enzo Bearzot, mito epico e vincente - Dove è finito il leader nello sport, nella politica e nei giornali?", il convegno promosso dall'Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Al tavolo dei relatori Tarcisio Mazzeo, responsabile del TGR Rai Piemonte, Gigi Garanzini, giornalista sportivo de "La Stampa", Darwin Pastorin, giornalista e scrittore, Alberto Sinigaglia, presidente O.d.G. del Piemonte e Walter Lamberti, direttore del settimanale "La Fedeltà". L’ingresso al convegno è libero.

L'appuntamento clou è sabato 9 novembre alle ore 18 al Teatro dei Battuti Bianchi: sarà l'occasione per scoprire i quattro finalisti della XXII edizione del Premio Esperienze in Giallo. A seguire, proclamazione del vincitore. In sala sarà presente la giuria, composta da Alberto Sinigaglia, Margherita Oggero, Cristina Bragaglia, Bruno Gambarotta, Beppe Mariano, Maurizio Matrone, Gianni Menardi, Antonio Miglio e Roberto Riccardi. La serata sarà anche l’occasione per consegnare ai ragazzi delle classi V delle scuole primarie di Fossano, Genola, Trinità, Sant'Albano Stura e Bene Vagienna, il libro "Gialli di classe 2019" realizzato con i testi da loro scritti per il progetto promosso dall'Associazione Esperienze nell'anno scolastico 2018-2019.

Domenica 10 novembre, alle ore 11 al Teatro dei Battuti Bianchi, continuano le premiazioni con l'assegnazione del Premio Folle d'Oro XI edizione 2019 e del Premio Folle d'Autore e d'Artista V edizione 2019, nonché del Premio Aldo Nicolaj alla scrittrice Cristiana Astori.

Martedì 12 novembre alle ore 21 al Teatro dei Battuti Bianchi, la compagnia La Corte dei Folli di Fossano chiude la serie di appuntamenti con lo spettacolo teatrale "Oltre la striscia" di Fabio Pisano, testo vincitore del Premio Folle d'Autore I edizione 2015. A fine spettacolo, incontro con l'autore. Ingresso gratuito su prenotazione (tel. +39 335 754 0528 / +39 347 302 9518).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.