"Resti tra noi": ad Alba il 27 luglio risate e solidarietà per l'associazione Ludica

Una serata di comicità e cuore, per trasformare la generosità in opportunità. Domenica 27 luglio alle ore 21, l’Arena Guido Sacerdote del teatro sociale di Alba (ingresso via Accademia) ospiterà lo spettacolo “Resti tra noi” del comico e attore Filippo Bessone, volto noto della scena piemontese, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Ludica.

Il progetto “Ludica” si rivolge a bambini e ragazzi diversamente abili, in particolare con importanti deficit cognitivi e compromissioni psico-motorie, promuovendo inclusione, espressività e socialità attraverso il gioco, l’arte e la relazione.

Lo spettacolo è pensato come un momento di incontro tra intrattenimento e solidarietà: “Con la tua generosità realizziamo il nostro sogno” è il messaggio che accompagna l’iniziativa, che si aprirà già dalle 18.30 con una proposta di street food a cura di Cöj di Alba, da gustare direttamente nell’area del teatro.

Il biglietto d’ingresso costa 10 euro e il ricavato sarà interamente destinato al sostegno delle attività dell’Associazione.

I posti sono limitati: per acquistare il biglietto in anticipo è possibile visitare la piattaforma ufficiale: www.ticket.it/teatro/evento/resti-tra-noi.aspx