Mantini (Lega): "La soppressa Scuola allievi Carabinieri è un problema, umano oltre che economico, rimasto irrisolto da molti, troppi anni"

Le amare riflessioni della signora, pubblicate sul Vostro giornale online, testimoniano anche il fallimento di quei sostegni economici che avrebbero dovuto riaccompagnare verso il mondo del lavoro e che, pur avendo una immediata utilità per fare fronte alle vitali spese quotidiane, non vengono incontro alle aspirazioni di chi vuole riprendere un'occupazione onesta e attiva.

La gloriosa Scuola degli ausiliari dell'Arma era una di queste, e la prima preoccupazione dell'epoca, come ebbi a sottolineare purtroppo isolata e non ascoltata dai banchi della minoranza del Consiglio comunale, avrebbe dovuto essere quella di facilitare il reimpiego di lavoratrici volenterose che, addette ai servizi di pulizia, chiedevano solo di poter proseguire nella propria occupazione.

l'accorato appello della ex lavoratrice della soppressa Scuola allievi Carabinieri esprime un problema, umano oltre che economico, rimasto irrisolto da molti, troppi anni: esattamente da quel 2014 in cui erano del tutto prevedibili i pesanti contraccolpi diretti e indiretti sul mercato del lavoro fossanese, in seguito alla venuta meno di storiche attività strategiche insediate nel nostro territorio.

La nuova giunta Comunale, guidata dal sindaco Tallone, che ha rappresentato una storica svolta dopo 24 anni di monocolore centrosinistra, si trova a ereditare progetti incompiuti, da correggere o semplicemente mai immaginati per rilanciare Fossano come centro produttivo.

Avevamo la più grande Scuola Allievi carabinieri, abbiamo tuttora un Aeroporto che, se rilanciato come collegamento turistico e commerciale (con voli low cost e cargo) potrebbe sviluppare servizi in grado di ricollocare situazioni come quella rappresentata, con grande dignità, dalla nostra concittadina. Senza dimenticare i progetti per riattivare la vasta area ex Michelin e le ex fonderie.

Ci sono tutte le condizioni, con il programma economico indicato dalla giunta Tallone e scelto dalla maggioranza dei Fossanesi, per riportare nella nostra Città la convenienza a creare impresa e lavoro ripartendo da dove la crisi si è manifestata più dolorosamente.

Con la speranza che il governo Pd-5 stelle, come sembra emergere dalle inquietanti anticipazioni sulla nuova Imu, non usi nuovamente i Comuni per fare cassa a spese di chi chiede solamente di investire e lavorare. E che chiede un reddito da lavoro, il solo che dia cittadinanza.