"Quando c'è da pensare ai cittadini 'più piccini' le piccole comunità non si fanno mai trovare impreparate"

Gentile direttore, come gruppo di genitori rappresentanti della scuola primaria di Clavesana, desideriamo sottolineare che le piccole comunità, quando c'è l'occasione di pensare ai propri cittadini più piccini, non si fanno mai trovare impreparate.

Grazie ad un contatto con una azienda che promuove eventi in cui vengono presentati presidi per la prevenzione e la salute, abbiamo fatto appello ai nostri concittadini e alle famiglie che, pur non risiedendo a Clavesana, ne utilizzano il servizio scolastico, e la notevolissima affluenza di persone, il cui numero ci ha consentito di poter essere destinatari di un cospicuo contributo erogato dall'azienda stessa, ci ha davvero stupiti e rassicurati sulla presenza, come detto, ancora molto forte, dello spirito di comunità attorno alle esigenze dei nostri bambini.