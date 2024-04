Raccolta differenziata a Mondovì, un lettore: "Perché i mastelli sono introvabili?"

Gentile direttore,

approfitto della disponibilità del suo giornale per condividere una riflessione su una situazione che si ripete a Mondovì, puntualmente, ogni anno: la mancata consegna dei mastelli per la raccolta differenziata.

Potrà sembrare un problema banale e di poco conto rispetto alle notizie di cronaca che leggiamo ogni giorno, ma per i cittadini comuni, che pagano la TARI e cercano di effettuare correttamente la differenziata, non è così.

Mi è capitato diverse volte negli ultimi anni di riporre i mastelli per la raccolta differenziata sotto casa la sera e ritirarli al mattino danneggiati e non più riutilizzabili.

Chiamando l'eco sportello, nonostante la disponibilità degli operatori, sono riuscito a risolvere ben poco, la risposta è sempre la stessa: "Non abbiamo mastelli a disposizione, stiamo aspettando la nuova consegna".

Dalla fine dello scorso anno attendo con pazienza di ricevere il mastello del vetro, ma a oggi non ho ricevuto alcun riscontro.

So anche che alcuni non effettuano correttamente la raccolta differenziata e che, fra pochi mesi, ci sarà l'appalto per la nuova gestione rifiuti, ma intanto rimaniamo senza mastelli. Si tratta di un problema che interessa diverse persone residenti in città e addirittura alcuni, alla fine, hanno provveduto di tasca loro alla sostituzione, acquistandone uno o più nuovi.

Non trovo che questa sia la soluzione più adatta, ma la domanda che mi pongo da tempo e alla quale non ho ancora trovato risposta è: perché è così difficile riuscire a reperire i mastelli per le utenze di Mondovì?

Lettera firmata, Mondovì