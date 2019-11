Ultimo fine settimana di novembre, che fare? Le proposte della Polaris Viaggi

Il conto alla rovescia in vista dei 1.001 appuntamenti della Polaris Viaggi dedicato ai Mercatini di Natale volge orma al termine (i dettagli sono nella foto a corredo).

Resta da vivere un ultimo weekend di vacanza: cosa fare per prepararsi al meglio per Natale?

DAL 30 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE: NAPOLI ED I SUOI PRESEPI

Una delle tradizioni più amate del Natale è la visita ai Presepi, tra cui spiccano i Presepi Napoletani, noti in tutto il mondo e che hanno il loro “quartier generale” a San Gregorio Armeno, nel centro di Napoli. Con il termine “presepe napoletano” si intende l’arte presepistica nata nel 1400 a Napoli e resa celebre dai presepi barocchi, realizzati con figure spesso molto grandi e rivestite di abiti sontuosi. Viaggio in treno veloce Frecciarossa.

30 NOVEMBRE ED 1 DICEMBRE: I MERCATINI DI COLMAR E FRIBURGO

Nel primo pomeriggio arrivo a Colmar, città il cui fascino è dovuto principalmente al carattere tipicamente alsaziano delle sue strade, ai cui lati sorgono case dalle stupende facciate scolpite e passeggiata con l’accompagnatore. Il giorno successivo visita a Schonabach per ammirare il cucù più grande del mondo, trasferimento a Friburgo, cittadina che vanta uno dei più bei centri storici di tutta la Germania, e successivo shopping presso le bancarelle dei Mercatini di Natale con un trionfo di candele, artigianato in vetro soffiato e giocattoli in legno.

DAL 29 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE: CROCIERA A DUBAI

Otto giorni e sette notti a bordo della Costa Diadema, una delle perle della Costa Crociere datata 2014: 133mila tonnellate di stazza, quasi 20000 cabine, quasi 5 mila posti letto a disposizione dei passeggeri, 20 ponti e 1.253 membri d’equipaggio per una vacanza indimenticabile (pochissimi posti a disposizione).

Per prenotazioni, informazioni e per scoprire tutto quanto non compreso in queste righe, la Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte risponde al numero 0175.348424, l’agenzia di Revello al numero 0175.257396, mentre tutto – ma proprio tutto – è reperibile sul sito internet: www.polarisviaggi.it.