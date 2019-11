A Cuneo un convegno sulla "Prevenzione della violenza e il Codice Rosso"

In occasione della Giornata Internazionale contra la violenza sulle donne verrà organizzato a Cuneo il convegno "Prevenzione della violenza - Importanza della comunicazione - Codice rosso: strategia e tutele". Appuntamento venerdì 22 novembre alle ore 17 presso il salone d'onore del comune di Cuneo in via Roma 28, nell'ambito della rassegna comunale 'Non sei sola'.

La dott.ssa Gemma Macagno, neuropsichiatra infantile, aprirà l' incontro con una riflessione sulla violenza di genere e sull' importanza della prevenzione.

A seguire ci sarà una lettura psicologica sui meccanismi profondi della violenza di genere da parte della dott.ssa Giulia Gentilesca, psicoterapeuta.

Infine le avvocate Tiziana Marraffa e Luisa Rosso spiegheranno i contenuti del Codice Rosso, riforma della legge 69 del 2019, che si occupa delle tutele nei confronti delle vittime.





Basta piangere sul continuo carosello di femminicidi, violenze e discriminazioni di genere cui assistiamo quotidianamente. E' indispensabile agire preventivamente con azioni volte ad evitare il manifestarsi di tali eventi, partendo da un cambiamento della cultura che porta a queste infamie e prevenirle.

Verrà descritto un progetto di sensibilizzazione nella prevenzione tramite l'educazione tra pari portato avanti in Emilia Romagna.

Sul fronte psicologico è importante renderci consapevoli dei meccanismi sottostanti alla violenza di genere e delle risorse che potrebbero, invece, attivarsi in una sana gestione del conflitto, il quale può costituire confronto, creatività e crescita in senso individuale e sociale.