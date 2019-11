Il Saluzzese si appresta ad affrontare l'ondata di maltempo: al momento il Po non preoccupa, Ghiandone sotto i livelli di guardia (FOTO)

Le Valli del Monviso, ancora una volta, si preparano ad affrontare l’allerta meteoidrologica di secondo livello, arancione, emessa un paio d’ore fa dall’Arpa.

Il maltempo, che da giorni interessa buona parte della provincia, sta stringendo la sua morsa. Le previsioni parlano di ulteriori intensificazioni delle precipitazioni nella serata e nella nottata. Stando al bollettino meteo Arpa delle 13, è prevista un’attenuazione dei fenomeni, ma soltanto nel pomeriggio di domani (domenica).

Il problema è che la pioggia, ormai, cade da giorni su buona parte delle vallate, e il terreno potrebbe non più reggere nuovi, significativi, accumuli d’acqua.

Così come preoccupa la quota neve: un eventuale rialzo comporterebbe non pochi problemi. Se iniziasse infatti a piovere anche in quota, l’acqua caduta al suolo andrebbe a sommarsi a quella creata dalla fusione dello spesso strato di coltre nevosa depositatosi in questi giorni.

Tutto è in continua evoluzione, anche se al momento, per fortuna, nel Saluzzese non si registrano particolari criticità.

Il Po, lievemente ingrossato, è ovunque ampiamente sotto il livello di guardia. Si sorveglia, a Barge, il torrente Ghiandone, che ciclicamente, ad ogni piena, esonda, portando in alcuni casi anche alla chiusura della strada provinciale 589, “dei Laghi di Avigliana”, la “Saluzzo-Pinerolo” (attualmente percorribile).

Il Ghiandone si trova comunque ancora al di sotto dei livelli di pre-soglia di guardia.

Sempre a Barge, è stato attivato il presidio – con squadre di Protezione civile e mezzi escavatori – in prossimità del ponte sul Rio Secco, al civico 107 di via Cardè, per scongiurare l’esondazione del corso d’acqua e l’allagamento di un’abitazione privata poco distante.

Su tutto il territorio sono state allertate gli organismi di Protezione civile, che monitorano costantemente la situazione. A Paesana – ad esempio – nel tardo pomeriggio è previsto un briefing tra la Protezione civile e il sindaco Emanuele Vaudano: si deciderà come affrontare la notte.

L’invito diramato è comunque quello di limitare al massimo gli spostamenti inutili, evitando di sostate su ponti e di stazionare lungo o comunque vicino ai corsi d'acqua.