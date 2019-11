Maltempo: a Fossano chiuse in via precauzionale via Granetta e via del Purcino

Anche nel territorio fossanese continuano senza sosta le operazioni di monitoraggio alla luce dell'emergenza piogge che sta colpendo gran parte della provincia e del Nord Italia.



Il sindaco Dario Tallone è impegnato dalla giornata di sabato in prima persona nella centrale operativa della Protezione Civile in continuo collegamento con le forze dell'ordine e gli uffici comunali competenti.

Malgrado alcune situazioni di criticità, soprattutto nelle frazioni, non si segnalano particolari disagi alla cittadinanza. È stata tuttavia firmata poco fa l'ordinanza di chiusura in via precauzionale di via Granetta e via del Purcino.



"Situazione sotto controllo a Fossano; dopo esserci confrontati con il sindaco di Genola, sono state chiuse via Granetta, la strada che collega Sant'Antonio Baligio-Genola e la vicina via del Purcino - il commento del Sindaco Tallone - in modo particolare sono monitorate le zone di San Lorenzo, Mellea e Loreto. Nella giornata di ieri siamo intervenuti con la protezione civile in località Loreto posizionando dei sacchi di sabbia presso un'abitazione privata per evitare l'allagamento. Alle 19 di ieri abbiamo organizziamo una riunione di coordinamento con carabinieri, protezione civile e uffici comunali competenti per valutare le criticità e organizzare i turni per la lunga nottata di lavoro. Ringrazio Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell'ordine, tutte le associazioni di volontariato oltre ai tecnici comunali per la loro costante presenza in queste situazioni di emergenza" conclude il primo cittadino che poi prega anche la cittadinanza di muoversi il meno possibile visto la situazione.



Nel resto del Fossanese la situazione è sotto controllo, sebbene difficile e sotto costante attenzione.



Tranquilla la situazione a Cervere e Salmour, come confermato dai sindaci Corrado Marchisio e Gianfranco Sineo. A Cervere è stata chiusa strada Apparizione tra la reale e Cervere nella zona al confine tra San Lorenzo di Fossano e Tetti Paglieri.

Critica la situazione di Genola dove il sindaco Flavio Gastaldi ha emesso l'ordinanza di chiusura di via Peletto, via San Ciriaco, via Santa Maria. I vigili del fuoco sono al lavoro per svuotare i sotterranei della mensa della scuola media. Sono inoltre in fase di valutazione interventi di chiusura in via San Sebastiano. "In questo momento stiamo preparando i sacchi di sabbia da portare a diverse case private lungo il Mellea" ha detto il sindaco Gastaldi.

Trinità e Bene Vagienna hanno attivato i protocolli C. O. C.. A Trinità il problema, come spiegato dalla sindaca Ernesta Zucco riguarda il torrente Mondalavia che ha esondato creando difficoltà a San Giovanni in località Galli e Miola.

A Bene Vagienna, dove da ieri è chiuso il sottopasso dell'autostrada, sono alluvionate diverse strade frazionali che sono state chiuse al traffico.

Tutti i sindaci stanno attendendo i prossimi bollettini ARPA per decidere in merito a un'eventuale chiusura delle scuole che, al momento, risultano nel Fossanese tutte aperte.