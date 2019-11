A Cuneo il 1º dicembre va in scena il Magnificat di Antonio Vivaldi

Domenica 1° dicembre, in Sala San Giovanni a Cuneo, alle 16 e alle 18 è in programma il Magnificat di Antonio Vivald con il Coro e l'Orchestra del Liceo Musicale di Cuneo e il Coro del Liceo Musicale di Alba.

PROGRAMMA

Antonio Vivaldi (1678-1741) da Le Quattro Stagioni: La primavera e l’inverno. Violino solista: Alban Lukaj.

Benedetto Marcello (1686-1739) Concerto in do minore per oboe e archi. Oboe solista: Georgji Tarasov.

Antonio Vivaldi (1678-1741) Magnificat per soli, coro e orchestra. Carols tradizionali di Natale

Direttore Sergio Daniele.

Al Comitato Provinciale Unicef di Cuneo verrà devoluto l’incasso dei due concerti al termine del quale sarà possibile “adottare una pigotta”: la bambola dell’Unicef che contribuisce alla raccolta fondi per i programmi di abbattimento della mortalità infantile. Una tragedia che, ancora oggi, colpisce ogni anno oltre 7 milioni di bambini.

La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo con il contributo della Fondazione Crt e della Fondazione Crc.

Ingresso: 5 euro. La biglietteria verrà aperta alle ore 15 in Sala San Giovanni (via Roma, 4). Biglietti on-line sul sito www.promocuneo.it

Info Promocuneo (0171 698388 - 333.4984128; promocuneo@tin.it

PRESENTAZIONE

Il Liceo Musicale di Cuneo che ha festeggiato quest’anno i suoi primi vent’anni ha progettato e portato a termine numerose ed importanti iniziative, tra cui la realizzazione integrale de La Traviata di Giuseppe Verdi, l’incisione su Cd del Requiem di Mozart, la partecipazione a rassegne, concorsi nazionali ed internazionali e a scambi culturali con prestigiose istituzioni scolastiche italiane ed estere (Spagna, Repubblica Ceca, Germania).

L’intensa attività concertistica dei gruppi corali ed orchestrali del Liceo continua da anni ad animare le più varie iniziative promosse da enti pubblici e privati: particolarmente significative le collaborazioni attuate con UNITRE di Cuneo, Comune e Provincia di Cuneo, Polizia di Stato, Ufficio Scolastico Provinciale, Piccolo Regio e Teatro Carignano di Torino, Teatro Cagnoni di Vigevano, numerosi Comuni della Provincia.

Il Coro del Liceo Musicale ha partecipato alle opere allestite a Cuneo in occasione delle due edizioni di Cuneo Classica Festival in cui hanno potuto evidenziare la preparazione e il livello tecnico raggiunto. I brillanti risultati conseguiti da tutti gli alunni che hanno proseguito gli studi in ambito universitario hanno confermato nel tempo la validità delle nostre proposte didattiche, mostrando come la pratica musicale, unita alle discipline dell’area comune liceale, contribuisca alla completa formazione umana e culturale di ogni individuo.

Il Liceo Musicale di Alba, voluto dal dirigente scolastico Alessandro Zanella e dal sindaco Maurizio Marello, è stato inaugurato l’11 settembre 2018 con 23 ragazzi che formano il Coro del loro istituto.