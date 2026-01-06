"L'Epifania tutte le feste porta via": gli eventi in Granda nel giorno della Befana

Ecco alcuni suggerimenti per concludere le festività natalizie nel giorno dell’Epifania in Granda.

In programma mercatini, concerti, escursioni e mostre d’arte e fotografiche, con la prosecuzione del Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania a Mondovì e la possibilità delle visite nella coloratissima Grotta dei Dossi a Villanova Mondovì.

Le località turistiche invernali organizzano eventi per grandi e piccini mentre per i numerosi presepi artistici o meccanici esposti nel periodo, si può consultare il sito https://www.presepiviventi.it/Cuneo

È sempre consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

ILLUMINATALE

Martedì 6 gennaio proseguono gli eventi di “Illuminatale”, con Mercatini dell'artigianato, visite guidate e laboratori per bambini, giri in carrozza e foto con Babbo Natale e tanto altro. Info: https://www.cuneoilluminata.eu/programma

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Martedì 6 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

TRA LE PAGINE DI UNA VITA

Martedì 6 gennaio visite guidate alle ore 15.30 e 17 presso il Museo Casa Galimberti, nell'81° anniversario della morte di Duccio Galimberti, per la mostra “Tra le pagine di una vita”, percorso nato dal lavoro intenso e sensibile degli studenti del Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo. Ingresso libero.

***

ALBA

45 METRI SOPRA ALBA

Martedì 6 gennaio, con Il Campanile della Befana, continuano le visite guidate sul campanile romanico della Cattedrale di Alba abbinate alla degustazione di prodotti locali. Sono previsti due turni di visita: ore 15.30 e ore 16.30. Info: https://visitmudi.it/45-metri-sopra-alba-2/

ALBA

MUSEO DEI PICCOLI. SULLE TRACCE DI GALLIZIO

Martedì 6 gennaio, alle ore 15.30, il Museo Civico "F. Eusebio" di Alba apre le porte ai più piccoli per un pomeriggio speciale tra arte e gioco. Con l'aiuto di un'esperta i bambini esploreranno le opere della Mostra "Era Gallizio", scoprendo in modo divertente la vita e il lavoro del famoso artista albese. Tra racconti, osservazioni e attività ludiche, l'arte diventerà una bella esperienza da vivere in prima persona. Al termine, ogni piccolo partecipante realizzerà una creazione personale da portare a casa come ricordo della giornata. Info: museo@comune.alba.cn.it – 0173/292473.

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Martedì 6 gennaio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

***

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna consultare il sito https://www.amicidibene.it/ per gli orari nel periodo natalizio.

***

BRA

FESTA DELLA BEFANA

Martedì 6 gennaio si svolgerà una visita al Museo del Giocattolo con un accompagnatore d'eccezione: la Befana. Alle ore 14.30 e alle 16.30 i piccoli visitatori potranno partecipare a questa visita particolare al cui termine saranno guidati nella costruzione di un giocattolo con materiali naturali e di recupero. Attività a pagamento. Info.349 456 58 48.

BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Martedì 6 gennaio sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

***

BUSCA

EPIFANIA IN CASA FRANCOTTO

Martedì 6 gennaio, Casa Francotto a Busca, in occasione dell’Epifania, propone la visita guidata alla mostra “SBAM! un percorso nella Pop Art”, abbinata al percorso Busca Sotterranea. Il ritrovo dei partecipanti è fissato presso Casa Francotto alle ore 10 e alle ore 15. Evento gratuito per i minori di 16 anni. Prenotazione obbligatoria. Info: https://sbampopart.it/

***

CHERASCO

"SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"

Martedì 6 gennaio, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.

***

DRONERO - VILLAR SAN COSTANZO

TREK DELLA BEFANA

Martedì 6 gennaio si svolgerà il Trek della Befana, con ritrovo alle 9 in piazza XX settembre a Dronero. Percorso a tappe di 11 km e circa 3 ore di cammino. Info: 338 79 08 771 -

https://compagniadelbuoncammino.it/

***

ENTRACQUE

ASPETTANDO LA BEFANA

Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15, in Piazza Giustizia e Libertà, si aspetterà la Befana. Animazione musicale, merenda della nonna e degustazioni in piazza per festeggiare in compagnia. Ingresso libero. Info: https://www.turismoentracque.it/

ENTRACQUE

BENVENUTA CARA BEFANA

Martedì 6 gennaio, negli orari di apertura del Centro Visita Uomini e Lupi, in occasione della festa dell'Epifania, tutti i bambini fino a 10 anni potranno entrare gratis. Info: 0171/978 616 - www.montagnedelmare.it

***

FOSSANO

UN DOLCE NATALE

Martedì 6 gennaio continuano nel suggestivo centro storico gli eventi di “Un Dolce Natale”. Info: https://www.visitfossano.it/

LIMONE PIEMONTE

LA CALZA DELLA BEFANA

Martedì 6 gennaio in via Roma a Limone Piemonte dalle 10 alle 19 si svolgerà il mercatino “La Calza della Befana”, dedicato all’artigianato e alla creatività locale. Le vie del paese ospiteranno espositori selezionati, pronti a presentare oggetti fatti a mano, pezzi unici e prodotti pensati per celebrare l’Epifania con stile e tradizione. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

***

MANGO

PRESEPE DI LUCI

Martedì 6 gennaio ultime notti, di accensione del Presepe di Luce, con circa 80 sagome, raffiguranti i personaggi del presepe, installate su tutto il territorio e sulle colline, che illuminandosi contemporaneamente, creeranno un suggestivo percorso. Info: https://www.manganum.it/

MONDOVÌ

RADUNO AEROSTATICO INTERNAZIONALE

Martedì 6 gennaio prosegue il “Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania”. Voli alle 9 e alle 15. Si ricorda che decolli e voli si terranno solamente se le condizioni meteo lo consentiranno, non si effettueranno voli-passeggero per il pubblico. L'accesso al campo di decollo è consentito solo agli equipaggi e a fotografi, giornalisti od operatori autorizzati.

Info: https://www.aeroclubmondovi.it

MONDOVÌ

RE MERCANTE

Martedì 6 gennaio, dalle ore 10 alle 18, torna il "Re Mercante", appuntamento con la rassegna di opere artigianali e dell'ingegno umano, due giornate dedicate interamente all'eccellenza. Info: https://lafunicolare.net/it

***

PAESANA

CONCERTO DI NATALE IN QUOTA

Martedì 6 gennaio, alle ore 12, presso il Rifugio Pian Munè, si terrà il Concerto di Natale in quota con i Polifonici del Marchesato. Il concerto si svolgerà presso il rifugio in quota in località Fontanone, raggiungibile in circa 90 minuti a piedi e 15 minuti con la seggiovia. Info: https://www.pianmune.it

***

PIASCO

STRAFACENDO NATALE

Martedì 6 gennaio, proseguono gli eventi della quinta edizione di "Strafacendo... Natale!" organizzata da Presepi in Piasco. Oltre 150 presepi e 100 alberi di Natale artistici verranno esposti all'aperto e visibili a tutte le ore. L'esposizione coinvolge anche presepi allestiti nelle Chiese, visitabili ogni giorno dalle ore 9 alle ore 19. Info: https://www.presepipiasco.it/

***

PRATO NEVOSO

MERCATINI INVERNALI

Martedì 6 gennaio “I mercatini invernali del Circolo San Telmo” aspettano sotto i portici di Prato Nevoso, con prodotti tipici selezionati, opere creative e di artigianato. Info: https://circolosantelmo.com/

***

SALUZZO

NATALE A SALUZZO

Martedì 6 gennaio proseguono gli eventi di “Natale a Saluzzo”, con un ricco programma di eventi nella suggestiva Città del Marchesato. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

DOLCEZZE IN CASTIGLIA

Martedì 6 gennaio, dalle ore 15.30 alle 17, MuSa Itur organizza una speciale visita guidata panoramica sui camminamenti di ronda della Castiglia di Saluzzo, in occasione della festività dell'Epifania, con possibilità di gustare il panettone artigianale. Evento a pagamento. Info: 329 39 40 334.

***

SAN GIACOMO DI ROBURENT

"ARRIVA LA BEFANA"

Martedì 6 gennaio “Arriva la Befana!” alle ore 10, presso casetta in Piazza Magnano.

***

VALDIERI

CONCERTO DELL’EPIFANIA

Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 20.45 presso la chiesa di San Martino, appuntamento con il coro "Kerigma" che si esibirà nel consueto "Concerto dell'Epifania". Evento libero e gratuito. Info:

https://www.comune.valdieri.cn.it/

***

VILLANOVA MONDOVÌ

EPIFANIA IN GROTTA

Martedì 6 gennaio, la Grotta dei Dossi, la grotta più colorata d'Italia, presenta la XXVesima edizione della Mostra concorso “Presepi in Grotta”, che anche quest'anno offre ai propri ospiti visite guidate nelle ore 15, 16 e 17 su prenotazione. Info: 339 79 66 644 - www.grottadeidossi.it