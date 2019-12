Rocche delle Vallette pericolanti a Ormea: lunedì al via le operazioni di disgaggio

"Lunedì 2 dicembre - asserisce in merito il sindaco, Giorgio Ferraris - inizieranno i lavori per l'ulteriore disgaggio dei massi pericolanti, poi si procederà all'eventuale consolidamento di quanto rimasto, fino alla messa in sicurezza del versante. Per iniziare subito l'intervento, il Comune, dopo i sopralluoghi del Servizio Tecnico Regionale e dell'Arpa, ha emanato un'ordinanza".