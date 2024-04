Fiaccole accese a Treiso per omaggiare i caduti della Guerra di Liberazione

Moltissime persone hanno raggiunto Treiso ieri sera, nonostante il vento gelido, per partecipare alla fiaccolata della Festa della Liberazione, che si è snodata fino al sacrario partigiano di frazione Canta, sulla strada per Benevello e Trezzo Tinella.

Guidato dai gonfaloni dei paesi limitrofi e dai numerosi sindaci e autorità, il corteo ha raggiunto il sacrario dove si è tenuta la commemorazione.

Interventi del presidente ANPI Alba-Bra Michele Cauda, del sindaco di Treiso Andrea Pionzo, del parroco don Paolo Doglio, del sindaco di Alba Carlo Bo e in rappresentanza della Regione Piemonte, del consigliere Maurizio Marello.

Gli alunni della quinta elementare di Treiso hanno letto alcuni pensieri e delle poesie in favore della Pace. Paola Farinetti ha letto un brano del padre, il comandante partigiano Paolo Farinetti, incentrato sul sacrificio dei 21 giovani ricordati dalla lapide nel sacrario, in particolare dei tre fratelli Ambrogio, Lorenzo, Vincenzo e Giovanni.

Tutte le testimonianze hanno evidenziato l’importanza di non dimenticare i danni che produsse il fascismo, il dolore, le guerre e l’odio fra gli stessi italiani, che non deve tornare mai più. Si è evidenziato come la nostra Costituzione sia nata libera ed abbia un valore etico e morale inestimabile.

Il parroco don Paolo Doglio ha posato nel sacrario una rosa rossa per ricordare le tante donne che si spesero in quel periodo buio per la Libertà e contribuirono ad ottenerla.