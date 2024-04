Rifreddo domenica commemorerà la Festa della Liberazione

Si terranno la domenica 28 aprile le celebrazioni della Festa della Liberazione nel piccolo comune di Rifreddo in Valle Po.

Una ricorrenza per la quale l’Amministrazione comunale ha chiamato a raccolta le associazioni e le scuole del paese invitandole formalmente ad intervenire alle celebrazioni.

“Come da tradizione - ci spiega il sindaco Cesare Cavallo - celebreremo la ricorrenza del 25 Aprile in concomitanza con la domenica più prossima all’evento. Questo per permettere la maggior partecipazione possibile e massimizzare il ricordo di uno dei momenti fondanti della nostra Repubblica. Una novità di quest’anno sarà anche la possibilità di tornare a poter concludere la cerimonia presso il monumento ai caduti. Cosa che lo scorso anno non era stato possibile visto l’intervento di riqualificazione di piazza della Vittoria”.

Il programma giornata avrà inizio verso le 11 con le autorità e i labari delle varie associazioni cittadine che si riuniranno in piazza per la processione verso la chiesa.

Giunti nella parrocchiale spetterà al parroco don Angelo Vincenti officiare la Santa Messa in ricordo dei soldati defunti nelle due guerre mondiali. Alla conclusione della stessa ci si è trasferirà, nuovamente in processione, presso il monumento ai caduti dove verranno resi gli onori agli stessi e recitata una preghiera in loro suffragio. Un momento che vedrà anche la partecipazione dei ragazzi della locale Scuola primaria che con poesie e pensieri aiuteranno i presenti a far memoria di quanto successo in occasione della Festa della Liberazione. Chiuso il momento rievocativo i partecipanti potranno rifocillarsi con l’aperitivo che l’Amministrazione comunale offrirà presso il bar Los Amigos.