A Bene Vagienna, in occasione della "Planet week - Torino 2024", presentato il progetto "Cer Concerti"

Nel corso dell'incontro sono poi intervenuti: il vicepresidente del progetto, Marco Bailo, sindaco di Magliano, e il prof. Sergio Olivero, responsabile business&finance innovation dell'Energy Center del Politecnico di Torino. Sul palco sono intervenuti Andrea Corniolo (di Confindustria Cuneo), Paolo Zangheri (referente dell'Osservatorio Cer per Enea), Giovanni Esposito e Amos Giardino (del Consiglio nazionale dei periti industriali), Matteo Zulianello (responsabile del progetto Cer dell'Rse, il braccio di ricerca del Gse), Francesco Meneghetti (presidente del Gal Terre del Po), Francesco Pinto (Asmez), Federica Gasparin (di Obiettivo famiglia) e Andrea Sasso (Sasso Srl).

In occasione della " Planet week - Torino 2024 ", lo scorso mercoledì 24 aprile, a Bene Vagienna è stato presentato il progetto " Cer Concerti " che vede la sinergia di 24 Comuni dell'area Fossanese e di Langhe ad unire le forze, per la costituzione di 8 grandi Comunità energetiche da cabina primaria.

Numerose grandi aziende del territorio hanno già aderito, entrando ufficialmente a far parte della Cer come produttori e consumatori di energia. Ora il processo di crescita ovviamente prosegue: ogni settimana sono numerose le realtà imprenditoriali, addirittura dal Torinese, che si informano sull'argomento e chiedono di poter entrare a far parte del circuito, iniziando a condividere l'energia prodotta.

Recentemente, la Commissione europea ha chiesto al progetto Concerti di essere presente, a giugno, agli incontri che si terranno nell'ambito della settimana europea dedicata all'energia pulita.