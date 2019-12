Confindustria Cuneo e il comando provinciale dei vigili del fuoco insieme per un focus sulla prevenzione incendi

Quali sono gli strumenti per migliorare il livello di sicurezza e di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro? Come è cambiato il Codice di Prevenzione Incendi? Se ne parla venerdì 6 dicembre all’incontro tecnico “Codice di Prevenzione Incendi: modifiche legislative”, organizzato da Confindustria Cuneo in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dedicato a tutti coloro che si occupano di sicurezza e di prevenzione Incendi.

L’incontro ha l’obiettivo di illustrare gli aggiornamenti normativi introdotti negli ultimi mesi al Codice di Prevenzione Incendi. Le novità riguardano le attività che in precedenza non erano ancora state normate (tra cui scuole e hotel) e per le quali il Codice ora contiene indicazioni precise e l’aggiornamento della cosiddetta RTO (Regola tecnica orizzontale), l’insieme dei criteri operativi e progettuali validi per più attività.

Con l’appuntamento di venerdì prosegue la collaborazione dell’Associazione degli Industriali con i Vigili del Fuoco. Tra i relatori spiccano nomi del Comando cuneese, ma anche del corpo regionale e nazionale.

Apre i lavori il Dott. Ing. Vincenzo Bennardo, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, seguito poi dall’Ing. Marco Cavriani, Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica, per una prima panoramica sui princìpi generali del Codice e le recenti modifiche. A seguire l’Ing. Antonio La Malfa, Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, per parlare di procedimenti di deroga ai sensi dell’art 7 del DPR 151/2011. In conclusione, due interventi del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: un approfondimento sulle problematiche riscontrate nell’applicazione del Codice, condotto dall’Ing. Michele Mazzaro, Dirigente dell’’Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio industriale; e infine un focus sul Decreto Ministeriale dello scorso ottobre che ha sancito le modifiche più recenti al Codice di Prevenzione Incendi, illustrato dall’Arch. Gian Carlo Paternò, Vice Comandante provinciale dei vigili del Fuoco di Cuneo. Il tavolo dei relatori sarà coordinato da Chiara Fedele, Area Ambiente e Sicurezza di Confindustria Cuneo.

“La nostra priorità è la sicurezza – spiega Andrea Corniolo, responsabile Ambiente e Sicurezza di Confindustria Cuneo – e la finalità di iniziative come questa è ridurre al minimo i rischi sul lavoro. Per esperienza, quando chi mette in pratica le norme lavora in sinergia con chi ne controlla l’applicazione i risultati sono sicuramente migliori. L’incontro di venerdì dà concretezza alla collaborazione tra l’Associazione e i Vigili del Fuoco, già avviata con il percorso in più tappe dedicato alla più ampia tematica della sicurezza”.