Mondovì, interventi di miglioramento dell'aria alla Primaria Borgo Aragno. In corso i lavori per la nuova mensa

Sono stati presentati questa mattina, giovedì 18 luglio, gli interventi di miglioramento nella Scuola Primaria Borgo Aragno per migliorare la qualità dell’aria.

Due gli interventi che l'amministrazione comunale ha portato a termine, con un impegno di circa 30 mila euro, coperto in parte grazie a un bando della Regione Piemonte (23mila euro).

In prima battuta tutte le aule della scuola sono state ritinteggiate con una particolare tipo di tinta cui viene sovrapposto una apposita vernice fotocatalitica che garantisce l’abbattimento di eventuali batteri e che aiutano a mantenere l'aria dell'ambiente salubre.

"La scuola del Borgo Aragno per caratteristiche corrispondeva meglio di altre ai criteri imposti dal bando - hanno sottolineato il sindaco Luca Robaldo, unitamente all'assessore all'istruzione Francesca Bertazzoli e al vice sindaco Gabriele Campora - Le condizioni della qualità dell'aria della struttura sono costantemente monitorate dalla colonnina dell'ARPA e l'aria è salubre. Questo intervento consente di migliorare le condizioni di fruibilità degli ambienti e l'intenzione, se riusciremo ad accedere ad altri finanziamenti, è di estenderlo anche alle altre scuole cittadine. Ringraziamo i tecnici e tutti coloro che, a vario titolo hanno lavorato e stanno portando avanti l'intervento e la dirigente scolastica del plesso che oggi ci ospita".

Nel corso del sopralluogo, l'ingegner Andrea Bodino di Acrobatica (azienda che si occupa in genere di edilizia con fune, ndr) ha illustrato in dettagli i lavori e ha aggiunto: "Si tratta di un intervento innovativo, tra i primi in Italia, che oltre alla tinteggiatura delle pareti include anche l'installazione di ionizzatori in ogni aula. Questi strumenti, silenziosi e non ingombranti, che aiutano a sanificare l'ambiente, dotati già di kit per eventuali ricambi".

"La tinta fotocatalitica dura circa tre anni -, ha spiegato Giovanni Pio Marino della Reair - "oltre a dissolvere la carica batterica, combatte anche gli odori".

LA NUOVA MENSA

Intanto al Borgo Aragno sono iniziati anche i lavori per la nuova mensa, un intervento finanziato a valere sul PNRR, di circa 550mila euro che dovrà essere completato entro giugno 2025.

Un'opera fortemente voluta, soprattutto dopo il periodo pandemico quando la scuola ha incontrato notevoli difficoltà per l'erogazione del servizio causa carenza di spazi. L'intervento si somma agli interventi della nuova palestra scolastica (già in uso, ndr) per un investimento complessivo di 630mila euro.