Premio Bottari Lattes Grinzane: via all'edizione 2020

Il Premio Lattes Grinzane, riconoscimento internazionale che mette in gara autori italiani e stranieri, taglia il traguardo della decima edizione. In scadenza il 31 gennaio 2020, il bando è scaricabile sul sito www.fondazionebottarilattes.it.

Organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes e dedicato a Mario Lattes, il Premio Lattes Grinzane è rivolto a opere di narrativa italiana e internazionale pubblicate in Italia fra gennaio 2019 e gennaio 2020.

Dopo la selezione dei cinque romanzi finalisti da parte della Giura Tecnica, la scelta del vincitore è affidata al giudizio di 400 giovani studenti delle Giurie Scolastiche. Accanto al Premio è istituito il Premio Speciale della Giuria, assegnato dalla Giuria Tecnica a un autore internazionale che nel corso del tempo si sia dimostrato meritevole di un condiviso apprezzamento critico e di pubblico.

Il Premio Lattes Grinzane è sostenuto principalmente dalla Fondazione CRC e dalla Regione Piemonte. Le Giurie e le tappe del Premio I libri che giungeranno in concorso per il Premio Lattes Grinzane saranno valutati dalla Giuria Tecnica, che per il 2020 si rinnova, includendo nuovi nomi. Ne fanno parte: il presidente Gian Luigi Beccaria (linguista, critico letterario e saggista), Valter Boggione (docente), Vittorio Coletti (linguista e consigliere dell'Accademia della Crusca), Giulio Ferroni (critico letterario e studioso della letteratura italiana), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista, conduttrice radiofonica), Bruno Luverà (giornalista), Alessandro Mari (scrittore ed editor), Romano Montroni (presidente del Centro per il libro e la lettura), Laura Pariani (scrittrice), Lara Ricci (giornalista culturale) e Bruno Ventavoli (giornalista, critico letterario).

Le cinque opere finaliste saranno scelte sulla base del loro valore letterario e della rappresentatività delle tendenze più vive e originali della narrativa contemporanea. La cerimonia di designazione annuncerà i cinque romanzi finalisti e si svolgerà sabato 18 aprile 2020 a Cuneo, alla sede della Fondazione CRC.

La parola passerà quindi ai giovani: tra aprile e settembre 2020 i cinque libri saranno letti e discussi dai 400 studenti delle 25 Giurie Scolastiche, una all’estero e ventiquattro in Italia. Sabato 10 ottobre 2020 i ragazzi esprimeranno in diretta il loro voto per proclamare il vincitore nel corso della cerimonia di premiazione in cui saranno presenti tutti i finalisti. Gli scrittori in gara terranno inoltre un incontro con gli studenti delle scuole del territorio cuneese. I giovani continuano così a essere i veri protagonisti del Premio, che promuove la lettura e la letteratura contemporanea nelle scuole e offre agli studenti la possibilità di sviluppare capacità critiche e indipendenza di giudizio.

I vincitori delle passate edizioni del Premio Lattes Grinzane sono stati: Alessandro Perissinotto (Mondadori) nel 2019; Yu Hua (Feltrinelli) nel 2018; Laurent Mauvignier (Feltrinelli) nel 2017; Joachim Meyerhoff (Marsilio) nel 2016; Morten Brask (Iperborea) nel 2015; Andrew Sean Greer (Rizzoli) nel 2014; Melania Mazzucco (Einaudi) nel 2013; Romana Petri (Longanesi) nel 2012; Colum McCann (Rizzoli) nel 2011.

I cinque finalisti della sezione Il Germoglio riceveranno un premio in denaro di 2.500 euro ciascuno. Al vincitore andrà un ulteriore premio di 2.500 euro.

Il Premio Speciale della Giuria, che nel 2019 è andato ad Haruki Murakami, sarà scelto a insindacabile giudizio della Giuria Tecnica e sarà annunciato a mezzo stampa entro il mese di settembre 2020.

Venerdì 9 ottobre 2020 il vincitore terrà una lectio magistralis su un tema letterario a propria scelta e sarà insignito del riconoscimento. Nelle precedenti edizioni, il Premio Speciale della Giura è stato vinto da António Lobo Antunes (Portogallo; Feltrinelli) nel 2018; Ian McEwan (Inghilterra; Einaudi) nel 2017; Amos Oz (Israele; Feltrinelli) nel 2016; Javier Marías (Spagna; Einaudi) nel 2015; Martin Amis (Gran Bretagna; Einaudi) nel 2014; Alberto Arbasino nel 2013 (Adelphi); Patrick Modiano (Francia - Premio Nobel 2014; Guanda e Einaudi) nel 2012; Enrique Vila-Matas (Spagna; Feltrinelli) nel 2011.

Il vincitore della sezione La Quercia otterrà un premio di 10.000 euro.