GrandUp! Generiamo impatto sociale: Fondazione CRC e Camera di Commercio uniti in un progetto per generare consapevolezza

GrandUp! Generiamo impatto sociale è un’iniziativa della Fondazione CRC e della Camera di Commercio di Cuneo volta a generare consapevolezza, conoscenza e reti di impatto sociale nella Provincia di Cuneo.

Oggi all'Auditorium Foro Boario di Cuneo l'evento di lancio in cui la Fondazione CRC e la Camera di Commercio di Cuneo hanno presentato la strategia territoriale sui temi dell’impatto sociale e della finanza di impatto per la provincia di Cuneo, interrogando gli esperti sulle opportunità a livello locale, nazionale ed europeo.

L’iniziativa rappresenta l’evoluzione del percorso nato nel 2018 con il progetto GrandUp! Acceleriamo l’impatto sociale e proseguito nel biennio 2019-2020 con GrandUP! Energia giovane per lo sviluppo, che ha visto la partecipazione attiva di centinaia di cittadini e studenti delle scuole superiori nella progettazione di proposte capaci di rispondere a una sfida emergente e generare un impatto positivo per la comunità.

Si parte dalla convinzione che la provincia di Cuneo possa essere riconosciuta a livello nazionale ed europeo come territorio di Innovazione Sociale, attrattivo per investimenti, progettualità e imprese a impatto. E si vuole lavorare in questa direzione da un lato attraverso percorsi di attivazione e coinvolgimento diretto dei cittadini, imprese sociali, associazioni, enti e amministrazioni locali che vorranno mettersi in gioco in prima persona e dall’altro lavorando sulla capacità di attrazione del territorio di investimenti a impatto sociale.