Favole sotto l’albero

Fate, folletti, pandizenzero ... la magia del Natale è oramai di casa al Conad Ipermercato di Borgo San Dalmazzo presso il Centro Commerciale Borgomercato che augura buon Natale ai suoi Clienti con un evento di grande suggestione, le Favole di Sabbia.

La maestria di un narrastorie professionista, incanta grandi e piccoli con le storie più belle della narrativa per bambini. Attraverso le sue parole, burattini, principesse, lupi, balene e le loro mirabolanti avventure, prendono vita accompagnate dalla magia di una narrazione senza tempo. Al termine del racconto, come per magia, tutti i bambini ritrovano i personaggi delle favole in una emozionante rappresentazione grafica realizzata con l'arte della sabbia.

La magia del Natale, in musica e parole, con le favole di un tempo sapientemente mescolate con l’esclusivo «racconto di Natale», saranno l’augurio più bello del Centro Commerciale Borgomercato al suo pubblico di grandi e piccoli.

Fanciulle e regine, lupi, orsi e cacciatori, per un affollato pomeriggio di animazione e spettacolo c/o la Galleria del Conad Ipermercato di Borgo San Dalmazzo.