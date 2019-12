Per un dono capace di lasciare traccia di chi lo fa, ecco la "Formaggeria" di Martiniana Po

Là dove il Monviso, per chi risale la Valle Po da Saluzzo passando per Via dei Boschi, si staglia in tutto il suo splendore tipico di un Monarca, là sorge Martiniana Po.

Una piccola cittadina ai piedi del Re di Pietra, nella valle del Po, dove Paolo Bernardi, titolare della Valform, ha scelto di costruire la sua azienda con un sogno preciso: continuare le tradizioni casearie valligiane con prodotti che, pur conservando tutte le caratteristiche e i sapori delle produzioni artigianali, potessero fregiarsi del marchio CE a garanzia del consumatore. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla collocazione geografica, in una valle dove il tempo sembra essersi fermato ad alcuni decenni fa, dove i pascoli incontaminati e gli alpeggi in cui i pastori portano le loro mandrie conferiscono al latte quelle caratteristiche ormai introvabili nelle produzioni industriali. Un marchio ormai divenuto garanzia di una produzione eccellente, controllata quotidianamente da attenti e preparati operatori caseari che ne verificano la qualità, la genuinità e la stagionatura, che ancora avviene come un tempo sulle assi di legno in cantina. A fianco del caseificio, a metà salita della Provinciale che sbocca alle porte di Martiniana Po, sorge la “Formaggeria”, che la passione e la costanza di Alex Desco continuano – dal di dentro di quella casetta in legno – continuano a far crescere giorno dopo giorno. Al suo interno, formaggi freschi e stagionati, prodotti con latte vaccino e latte di capra. Alcuni esempi? La toma di Martiniana, la tuma del visu, la tuma del re, il blu di mucca, il gran Monviso, il blu di capra tra gli stagionati e mozzarelle, ricotta e tomini a rotolo freschi tutte le mattine. Un punto vendita che ogni giorno propone prodotti freschi del mattino direttamente dal caseificio, a cui si aggiunge un’attenta selezione di altri formaggi del territorio, di salumi di qualità a km 0 e di prodotti tipici delle nostre valli. per un carrello ricco e variegato. Una sorta di fucina dei sapori, per quanti amano il formaggio, insomma. Negli anni il negozio si è specializzato nel confezionamento di cestini natalizi e confezioni regalo in genere: un pensiero ogni giorno più apprezzato perché soddisfa sempre di più le esigenze della popolazione, attenta a ricercare regali utili e di qualità, che sappiano valorizzare i gusti di un territorio ancora legato a valori e tradizioni. Oltre a formaggi e salumi, è possibile comporre il cestino con composte, dolciumi, antipasti vari, miele e tanti altri prodotti tipici. Anche in inverno non manca quello che è ormai un cavallo di battaglia: il gelato al fiordilatte, buono da gustare nelle giornate di sole dopo una giornata sulle belle piste della Valle Po.