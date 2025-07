Margherita Devalle e la sua “Milano. L’altra guida”: duplice presentazione a Saluzzo

E' uscita da poco nelle librerie in Italia e in più paesi del mondo “Milano, l’’altra guida" di Margherita Devalle, saluzzese di origine, milanese doc d’adozione, ed ha già conquistato le pagine dei maggiori giornali italiani, e servizi televisivi, tra cui il Tg Uno.

Saluzzo, ospiterà una duplice presentazione della guida: lunedì sera nella conviviale Rotary, dove l’autrice, voce di Radio Pop e del podcast "Fatti Furba" in dialogo con il neo presidente del sodalizio Luigi Giulini Richard parlerà di Milano, non come un cumulo di indirizzi, ma attraverso una selezione di luoghi ( una trentina) di solito non conosciuti dalle folle, che l' occhio fotografico di Ottavio Fantin visualizza, e che portano all’anima del capoluogo lombardo.

Nell' Altra Guida, i viaggiatori o gli abitanti, troveranno "dritte" raffinate ed eclettiche per ogni budget, dove ogni luogo promette una scoperta fuori dai soliti percorsi e regala un nuovo modo di vivere l’arte del viaggio: con l'invito a non divorare, ma a godersi le cose senza fretta.

Il giorno successivo martedì 15 luglio, alle 18,30 Margherita Devalle sarà alla libreria Mondadori ( a Saluzzo in via Torino 22) in dialogo con Lorenzo Baravalle, autore, divulgatore e imprenditore, saluzzese, suo coetaneo, che ha scritto e condotto podcast di successo, come Qui Si Fa L’Italia (Spotify Original) e Atomika (OnePodcast), con cui ha occupato le posizioni più alte delle classifiche di ascolto in Italia. Ingresso libero.

[Lorenzo Baravalle]

“Sono stata io a propormi all’editore Thomas Jongklez (della omonima casa editrice pluripremiata, che pubblica questo genere di guide delle varie località del mondo). Sono una grande appassionata di viaggi - racconta l'autrice - ed ho iniziato a pensarci durante un soggiorno in Grecia, dove ho scoperto e sperimentato l’altra guida di Atene, trovandola perfetta.

Per Milano non c’era e allora dopo l’ok dell’editore ho iniziato a lavorarci. Un anno di lavoro ed ora eccomi qua, con i miei luoghi del cuore di Milano, che spesso sono i più nascosti".