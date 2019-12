Lunedì in Consiglio comunale a Busca il Dup e il bilancio di previsione

E’ convocata per le ore 19,30 di lunedì prossimo 23 dicembre nella sala consigliare del Palazzo Municipale (via Cavour 28) la seduta ordinaria del Consiglio comunale che ha all’ordine del giorno le discussioni del Dup (documento unico di programmazione) e del bilancio di previsione 2020/2021/2022 e i seguenti altri punti: mozione del gruppo consigliare Movimento 5 stelle con richiesta di adesione al programma plastic free; verbale del precedente consiglio comunale (27 novembre); convenzione con le scuole paritarie; revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2018; cessazione dell'istituzione comunale casa di riposo Santissima Annunziata; utilizzo del fondo di riserva; destinazione di una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a interventi in edifici di culto; varie ed eventuali.