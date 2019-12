In arrivo una seconda linea di bus per il trasporto pubblico in città a Savigliano

Sarà attivata a febbraio 2020 con nuovi capolinea presso Madre Bonino e Ludoteca, attivi anche nei mesi di luglio e agosto dal lunedì al sabato

A inizio 2020 novità in arrivo per il trasporto pubblico locale di Savigliano. A febbraio sarà infatti attivata una seconda linea di bus con nuovi capolinea tra cui uno a Madre Bonino, con estensione alla Ludoteca, nei giorni e negli orari di apertura della struttura. L’altra linea, che si ferma in zona Mercatò, per due giorni alla settimana farà inoltre fermata al cimitero, sostituendo così l’attuale servizio con medesimi orari e date.

Importante novità, il servizio sarà attivo non solo nel periodo scolastico, ma anche nei mesi di luglio e agosto, dal lunedì al sabato. I nuovi percorsi si intersecheranno con quelli già presenti, andando a coprire in modo più capillare il territorio comunale.

“Abbiamo studiato i nuovi orari e percorsi della linea insieme all’Agenzia Mobilità Piemontese e Granda Bus - spiega l’assessore Edilio Camera - è stato uno studio lungo su cui abbiamo iniziato a lavorare ad agosto. Il servizio andrà a completare la copertura della mobilità in città”.

Un passo avanti nella direzione della mobilità sostenibile che renderà più accessibile le varie zone della città che sarà presentato a gennaio e partirà molto probabilmente a febbraio 2020.

L’interrogazione di Gioffreda sul trasporto alla Ludoteca

Una novità che sembra rispondere all’interrogazione presentata dal consigliere Tommaso Gioffreda (Savigliano 2.0) relativa proprio agli orari limitati della navetta messa a disposizione per raggiungere la Ludoteca. Il servizio infatti secondo il consigliere si limiterebbe a tre volte alla settimana per un orario ridotto, pertanto nell’interrogazione chiedeva al sindaco la possibilità di istituire un servizio per compensare le esigenze dei cittadini.

Con l’arrivo della nuova linea, che prevede un’estensione proprio alla Ludoteca nei giorni di apertura, il problema potrebbe risolversi.

L’interrogazione sarà comunque discussa durante il prossimo Consiglio comunale, venerdì 27 dicembre.