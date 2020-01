Borsa di studio intitolata a Dario Salomone per le classi seconde della Media di Bene Vagienna

La famiglia Salomone di Bene Vagienna ha contattato nei mesi scorsi l’Istituto Comprensivo, esprimendo la volontà di istituire una borsa di studio, in ricordo del proprio figlio, Dario Salomone, prematuramente scomparso nel mese di febbraio 2019.

La famiglia di Dario vuole premiare le classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Bene Vagienna con un premio annuale di €. 400,00, per dieci anni, a partire dall’anno scolastico 2019/2020. La stessa famiglia ha espresso inoltre il desiderio che annualmente, in occasione della consegna della borsa di studio, Dario sia ricordato attraverso la stampa locale.

I criteri di merito per l’individuazione di un alunno e un’alunna (o più, in caso di parità), a cui destinare la borsa di studio, sono stati individuati dagli organi collegiali competenti e sono i seguenti :

1. Migliore media finale (II quadrimestre) della classe 2^ Secondaria di primo grado, di un allievo e con voto di comportamento pari a 10;

2. Migliore media finale (II quadrimestre) della classe 2^ Secondaria di primo grado, di un’allieva e con voto di comportamento pari a 10;

3. In caso di parità tra i candidati, l’importo annuale della borsa di studio verrà suddiviso in proporzione agli allievi meritevoli

Al termine dello scrutinio finale delle classi 2^ il Consiglio di classe individuerà gli studenti meritevoli.

A settembre di ogni anno scolastico, sarà organizzata una cerimonia di consegna della borsa di studio agli alunni meritevoli, alla presenza dei genitori di Dario Salomone.

La Dirigente, Lorella Sartirano, così commenta l’iniziativa: "Dario era un ragazzo impegnato in famiglia, con gli amici e nel lavoro e mi sembra lodevole trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di un giovane benese che si è sempre distinto per serietà e senso di responsabilità, doti indispensabili per affrontare le sfide della vita".