Fossano: una serata dedicata alla tutela della non autosufficienza

La SOMS di Fossano organizza per lunedì 20 gennaio alle ore 20.45 un incontro per parlare di come tutelarsi quando, con l’età che avanza, subentra la non autosufficienza.

Interverranno il dott. Dario Panero per la parte medico sanitaria e la dottoressa Cristiana Ghibaudo e il dott. Giuseppe Bima, consulenti assicurativi, per capire come affrontare l’avanzamento anagrafico dal punto di vista legale e istituzionale.

Lo scopo della serata è affrontare sia la tematica della salute sia della non autosufficienza della terza età conoscendo tutti i possibili aspetti anche di tutela legislativa.