Cuneo, cimitero per animali di affezione: "Dall'amministrazione scarsa sensibilità dimostrata verso chi ama il proprio animale"

Non ha superato il responso dei consiglieri comunali di Cuneo – 17 voti a sfavore su 26 - la proposta di ordine del giorno presentata nella serata di ieri (lunedì 20 gennaio) dai consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle: al centro, l’idea di impegnare l’amministrazione comunale della città al sostegno di progetti di realizzazione di un cimitero per animali d’affezione.

D’accordo anche Ugo Sturlese : “ Dobbiamo superare la deriva antropocentrica degli ultimi anni. Credo questa proposta, nei termini in cui è prevista dalla legge regionale 39 del 2000, sia ottima proprio in questo senso ”.

I dubbi esposti dal consigliere Luca Pellegrino, però, sono quelli che hanno giocato il ruolo maggiore nella votazione finale: “Nei casi già esistenti in provincia non sono state coinvolte direttamente le amministrazioni comunali ma i privati: riteniamo quindi che non sia compito della città realizzare il progetto in prima persona, ma piuttosto dimostrarsi aperta alle eventuali iniziative sul tema”.