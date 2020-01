Scontro tra due vetture in via Luigi Gallo all'incrocio con via Massimo d'Azeglio.

Strada chiusa all'imbocco di corso Nizza per poter consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza i mezzi a seguito dell'urto.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per la gestione della viabilità in loco.