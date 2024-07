Sagre, Illuminata e Cantalago a Pontechianale: la prima domenica di luglio offre decine di eventi in Granda

Appuntamenti d’estate nella Granda per questo primo fine settimana di luglio.

Un Borgo Ritrovato a Dronero, Sagra dell’Albicocca a Costigliole Saluzzo, Sagra del Rododendro a Elva, Cuneo Illuminata, il Cantalago a Pontechianale, feste patronali, spettacoli, concerti, castelli da visitare: ecco alcune delle tante iniziative in calendario per sabato 6 e domenica 7 luglio.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

Torna anche quest’anno “Dronero, un borgo ritrovato”, l’iniziativa che avrà luogo sabato 6 e domenica 7 luglio per un viaggio di scoperta all’interno di luoghi senza tempo, ricchi di storia ma soprattutto di vita. Sabato ci sarà un’anteprima con la Compagnia teatrale "Giro di Vite", che presenterà lo spettacolo Bomb Voyage. Appuntamento alle 21 davanti al CineTeatro Iris.

Domenica sono previste le passeggiate guidate tra antiche dimore e giardini segreti, sia al mattino (10-10.30-11-11.30) che al pomeriggio (14.30-15-15.30-16-16.30-17). Con partenza dalla biglietteria in Allemandi, ogni passeggiata durerà circa due ore.

Al Museo Mallé, un tempo casa della famiglia Mallé, terminerà il viaggio di scoperta delle dimore. Per questa sesta edizione saranno tre le novità proposte nella giornata di domenica, in aggiunta alle passeggiate guidate: un tour in bicicletta di circa 3 ore e mezza alla scoperta del territorio, Yoga in giardino a Villa Sofia, poesia in giardino presso Casa Valfré. Prenotazioni: www.prenota-facile.it/eventi/unborgoritrovato/ , info: www.facebook.com/cittadidronero

Cuneo Illuminata torna ad accendere la città. La manifestazione più colorata, luminosa e vivace dell’anno si prepara ad accogliere migliaia di spettatori per quattro settimane di divertimento, tradizioni e tanta solidarietà. Gli spettacoli di luci a tempo di musica si terranno ogni venerdì, sabato e domenica alle 22.00 e 22.30 fino al 28 luglio. Tanti gli eventi collaterali che si terranno durante il mese: i mercatini di artigianato, la serata “Flower Power” by Palà, la “Corsa sotto le luci”, “Illuminabici”, la cena “Mille luci nel piatto”, la Solenne Processione della Madonna del Carmine, l’Infiorata, il concerto dei Polifonici del Marchesato, la Calata dei Supereroi, la serata “Una notte a Cuneo Illuminata” con il Club Silencio in San Francesco e molto molto altro.

Questo fine settimana ritorna il Cuneo Beer Festival in Piazza Virginio, fino a domenica 7 luglio. Birre artigianali italiane, cucine regionali italiane, cucina messicana, cucina fusion nipponica e ancora asado argentino, hamburger gourmet, piatti vegani e degustazioni di prodotti dalla via del sale… Musica e dj set faranno da cornice al festival nel cuore del centro storico. Programma completo disponibile su www.cuneoilluminata.eu .

Domenica 7 luglio la proloco La Deseno di Elva organizza la Sagra del Rododendro. Sono previsti mercatini di prodotti tradizionali, giochi tradizionali, la gara di sfalcio manuale, la tradizionale polenta, ci saranno Prezzemolo e Cinzia con lezioni di erboristica. Alle 15 è in programma il concerto dei “Lhi Balos”. Sabato sono in calendario le visite guidate della Chiesa di San Peyre di Stroppo e alla Parrocchiale di Elva. Sabato e domenica sarà possibile raggiungere Elva con la navetta in partenza da Stroppo. Info: pagina Facebook proloco La Deseno .

A Costigliole Saluzzo in questo fine settimana andrà in scena la “Fera d'la Tonda”.

Si inizierà con un'anteprima ‘stellare’ sabato 6 luglio con l’osservazione del cielo stellato a San Michele di Costigliole Saluzzo accompagnati dagli esperti dell’associazione Sideralis Officina delle Stelle di Valgrana. Evento su prenotazione. Domenica 7 luglio sarà il giorno della Sagra dell'albicocca Tonda di Costigliole Saluzzo. Inizio dalle 9 con la Fiera mercato della Albicocca Tonda, dei produttori agricoli e artigiani e il concerto itinerante del gruppo musicale ‘I fiati del Boucie’. Alle 10 messa con preghiera dell’agricoltore e, a seguire alle 11, il Convegno ‘Ricerca e innovazione sulle principali patologie dell’Albicocca Tonda di Costigliole’. Sarà possibile pranzare presso gli agriturismi di Costigliole Saluzzo (su prenotazione) o presso la piccola area food truck nella via centrale (senza prenotazione). Nel pomeriggio dalle 15 alle 18,30: visite guidate (ad ingresso gratuito) all’Affresco Hans Clemer nella parrocchiale, all’Affresco Hans Clemer nel Castello Rosso e al Castlot Alby, Palazzo Giriodi. Sempre nel pomeriggio le strade del paese risuoneranno le musiche occitane accompagnate dalle danze del ‘Passacharriera Occitamo’, sarà possibile assistere ad uno spettacolo di cavalli, si potrà visitare la mostra d’arte ‘La leggerezza nella scultura contemporanea’ e, dedicato alle famiglie, assistere ad animazioni per i più piccoli con il Gioco Legno e partecipare a laboratori di giocoleria. Il programma della sagra presenta anche un fantastico spettacolo di falconeria, la presentazione del libro ‘Le storie dei semplici’ e voli panoramici in elicottero sui frutteti e colline saluzzesi. A seguire aperitivi e cena nella via centrale con carne alla brace e con area food truck (senza prenotazione); a partire dalle 19,30 in poi sarà servita la cena. Alle 21 nella via centrale ci sarà il concerto dei ‘Voxes’, ensemble vocale a cappella. Info e programma completo: www.facebook.com/comune.costigliolesaluzzo.cn.it

A Farigliano, sabato 6 luglio in località Prella, appuntamento con la "Notte Gialla". Dalle 20 alle 2 sono in programma street food e intrattenimento musicale. Servirà ancora qualche settimana per poter ammirare la fioritura dei "Girasoli a Farigliano". Ci saranno due nuovi campi dove poter scattare simpatiche foto quest'anno, riconfermato anche il labirinto e il contest, a partire dal 20 luglio. Tra le novità un campo sperimentale con semi mieliferi dove verranno portate alcune arnie, per la creazione di un miele dedicato ai girasoli.

A Mango un fine settimana magico e suggestivo con “Cultura in musica alla corte del castello”. Sabato 6 luglio alle 20, è in programma la “Cena di Gala sotto le stelle” con il catering di Paolo e Sandra (Info e prenotazioni: tel. 338.2459206). Durante la serata musica live con la band Mase’te l’Epoche con Fabrizio Berta, Marco Soria, Beppe Lombardi e Alberto Parone. È prevista poi l’esibizione degli artisti di strada dell’associazione Familupis con i ragazzi di Mango. Locandina con info: www.visitlmr.it/en/events/events-calendar/langhe/luglio/cultura-in-musica-alla-corte-del-castello-mango e info@comune.mango.cn.it

Festa d’estate anche a Sinio. Sabato 6 luglio è in programma una serata musica dance dagli anni 90 ad oggi con Elena Tanz in consolle. Per l'intera serata, presso lo stand gastronomico a cura della Pro Loco, si potranno trovare una vasta scelta di piatti: tagliere misto, raviole, porchetta di Tarcisio e Street food. A disposizione cocktail e birra. Domenica alle 11 la proloco offrirà l’aperitivo, alle 14.30 ci saranno le Siniolimpiadi, giochi della tradizione per grandi e piccini, alle 19.30 è prevista la cena tutto pesce, su prenotazione, con accompagnamento musicale. Lunedì Teatro in piazza alle 21 con la commedia “Bel Afè” di Oscar Barile. Info: www.facebook.com/prolocodisinio

A luglio in questo fine settimana torna la grande Festa D’la Madona dei Santi Coronati di Fontanelle di Boves. Sabato è in programma il torneo di beach volley dalle 14 e, alle 20 torna la grande cena tra i canali su prenotazione. Alle 21.30 la festa continuerà con la musica occitana dei “Quba libre trio”. Domenica ci sarà il raduno di Vespa D’la Madona che inizierà alle 9 con il raduno in piazza per l’iscrizione e la colazione. La partenza del tour si terrà alle 10 e prevede un percorso di circa 42 km fra i boschi e le colline attorno alla frazione nei comuni di Boves, Chiusa Pesio e Peveragno. Alle 11.30 piccola pausa per un gustoso agriaperitivo e poi ripartenza dl tour fino alle 13, ora in cui sarà servita la polenta. Alle 14 premiazione della Vespa più vecchia, del pilota più anziano e quello più giovane. Info: www.comune.boves.cn.it

Anche quest'anno i personaggi e la magia delle fiabe tornano in Valle Tanaro, nel comune di Priola, con "Pievetta in Fabula". L'evento, nato da un'idea dell'associazione Amici di Pievetta , prenderà il via alle 10 di domenica nel piccolo borgo, quando si aprirà la porta del mondo delle fiabe (lato stazione) e unico accesso possibile. Una quarantina di postazioni tra laboratori e artisti animeranno il percorso, ci saranno artigiani e artisti che stupiranno i con le loro creazioni. Sarà presente anche un baby pit stop. In caso di maltempo l'evento si terrà presso il palazzetto sportivo. In questo fine settimana si farà festa anche a Priola. Sabato dalle 19.30 hamburger, birra e cocktail a volontà con musica. Domenica dalle 10.30 sono in programma la sfilata di trattori, il pranzo agricolo e giochi di abilità nel pomeriggio. Info: www.facebook.com/priolaproloco

A Sale San Giovanni appuntamento questo fine settimana con “Non solo erbe”. Sabato 6 luglio dalle 18 è in programma “Lavanda, Stelle & Geologia”, una camminata guidata su prenotazione tra i campi di lavanda con le guide naturalistiche. Anche domenica si potrà partecipare ad una camminata con guida naturalistica tra i campi delle piante officinali. In questi fine settimana, per accedere ai percorsi che attraversano le coltivazioni di lavanda e di altre erbe officinali, è previsto un piccolo contributo volontario di 2€ a persona che permetterà anche l'accesso alla visita guidata delle chiese rappresentative del borgo effettuate da professionisti. Info: www.turismosalesangiovanni.it/index.php/eventi-a-sale-san-giovanni e www.facebook.com/turismosalesangiovanni

Sabato 6 luglio, a partire dalle 19.30, a Busca torna il Busca Summer Party. Sarà una serata dedicata alla musica che animerà le principali vie e piazze. Musica dal vivo e dj set saranno presenti anche nei bar cittadini che, per la festa d’estate, proporranno un aperitivo speciale. Sarà l’occasione giusta per fare acquisti con i negozi aperti e di intrattenere i più piccoli con il Lunapark in Piazza Fratelli Mariano. In via Umberto I sarà possibile ascoltare Vea, cantautorato italiano e internazionale. In piazza Regina Margherita si esibirà il Boglio Trio Capinera, balli occitano, liscio e tradizionale, in piazza della Rossa musica hard rock e heavy metal con Strays. Info: www.facebook.com/comunedibusca

Domenica 7 luglio, a partire dalle 11.00 presso il comune di Roaschia, è in programma "Catri pass en bucun", una camminata gastronomica alla scoperta dei sentieri e delle borgate del paese. Una giornata per unire la natura, la buona cucina e lo sport. Il percorso si sviluppa su strade asfaltate, sterrate e sentieri puliti. Inizio della camminata alle 11 presso la "Piazza San Dalmazzo". La lunghezza del percorso è di 6 km con un dislivello di circa 200 metri. Sono 7 le tappe che costituiscono l'itinerario gastronomico. Prenotazione obbligatoria. Info e locandina: www.comune.roaschia.cn.it

Domenica 7 luglio a Roccaforte Mondovì viene organizzata la Sgambatà 'd Rocafort, una passeggiata gastronomica a tappe. Ritrovo al Palazzetto alle 9 e partenza prevista verso le 10. Attività adatta a tutti, il percorso è di 8 chilometri con tappe. Ritrovo alle 9 presso il Pala Ellero del capoluogo, per una piacevole colazione. Alle 10, partenza in gruppo per giungere nella località Morà, dove i volontari di “Lurisia Insieme” distribuiranno i famosi affettati di Roccaforte. Ripresa la passeggiata, i camminatori arriveranno a Norea per un’allegra abbuffata di frittate, pizze e focacce preparate degli “Amici” di Prea. Alla frazione Dho, la comitiva potrà degustare i formaggi proposti dagli “Artusin”. Gran finale con mega polentata nel “Pala San Pio”, la tensostruttura della proloco allestita vicino al palazzetto sportivo. Info: www.facebook.com/ProLocoRoccaforteMondovi

Fino a giovedì 11 luglio appuntamento a Castelletto Stura in Piazza Nuova per la Festa di San Magno: in programma tantissimi eventi con serate gastronomiche, il tradizionale Bal del Sabre, il Fluo Party e il DJ set featuring Gasta, Bruno Power e Mad Bob. Sabato dalle 20 si potrà cenare con carne alla brace, su prenotazione, poi è prevista la serata musicale. Domenica, dal pomeriggio giochi per bambini, gara di torte, alle 18 ci sarà il Bal del Sabre, alle 20 cena con fritto di pesce, su prenotazione e poi serata con musica occitana. Info: www.facebook.com/prolococastellettostura

A Bernezzo appuntamento questo fine settimana con la festa alla Magnesia, “Birra Forever”. Fino alla sera di domenica 7 luglio, saranno protagonisti la musica, la birra e il cibo, nella formula che anche quest’anno conferma area tende e “Beer Garden”. Tutte le sere ci sarà il menù cena a partire dalle 19.30 con pasta, carne alla piastra, hot dog, panini, crocchette di pollo, stinco, patate, focacce, hamburger e cheeseburger. Sabato 6 luglio, alle 20.30, il programma musicale prevede musica country, swing e rock’n’roll con “Dodo & Charlie” e “Antani Project”. Dalle 24 il Dj Piolo farà ballare e divertire il pubblico. Domenica 7 luglio, ci sarà “The voice of Bernes” con Babuz che condurrà il karaoke improvvisato per una notte di euforia.

A Moretta l’associazione B-Team ha organizzato per sabato 6 luglio a partire dalle 19 in poi in Cascina San Giovanni e nell’annesso parcheggio, una motoconcentrazione con festa della birra. Il raduno dei motociclisti sarà curato in collaborazione con il gruppo Morettese dei Motoporci, mentre durante la serata musica dal vivo con il gruppo Infinguardian heavy metal tribute, e dalle 23 Gino Dj. Durante tutta la serata si potrà cenare con lo street food delle carni piemontese di qualità proposte da Fea Carni, e la Jacket potatoes La Patata Tira, con la selezione di birre artigianali. Ci sarà una vasta scelta di drink del bar Roma.

Appuntamento domenica 7 luglio a Pontechianale con “Il Cantalago”, che propone una camminata dalla località Castello al Capoluogo, con tappe gastronomiche “da leccarsi i baffi” e un grande gioco musicale (a premi) finale nel pomeriggio. Lungo il percorso, divisi in tre gruppi fino ad un massimo di 60 persone per ciascuno (partenze scaglionate dalle 10,45 dall’area verde al fondo della diga) i partecipanti gusteranno sapori alpini alternati a canzoni di ieri e di oggi, in un corteo al contempo gourmet e canterino, in compagnia di Andrea Caponnetto e Simone Marchesani dello Zenzero Team e alcuni amici musicisti. Evento su prenotazione. Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018

Doppio appuntamento per il fine settimana a Pian Munè, Paesana. Sabato 6 luglio è in programma “Sentiero interattivo tutto d’un fiato!”, una camminata di circa due ore alla scoperta dei nuovi percorsi che sono stati ricavati da antichi sentieri di montagna. Si andrà alla ricerca delle marmotte partendo dal sentiero del Verde Po arrivando poi alla Cava Abbandonata dove si cercherà l'antica Pietra Verde che veniva estratta proprio qui, infine, passando dal sentiero del Lupo con i suoi magici animali di legno, si osserverà la misteriosa e affascinante pineta del Bosco della Trebulina.

Domenica 7 luglio alle 21.30 ci sarà "Un bosco di lucciole: andiamo a cercarle insieme?". L'appuntamento è nel Bosco della Trebulina, un luogo che al chiaro di luna donerà un’atmosfera magica e fatata. Si andrà insieme alla ricerca delle lucciole, abitanti del bosco che lo rendono luminoso e magico. Sarà una serata perfetta per famiglie con bambini avventurosi ma anche per coppie che desiderano passare una serata romantica ed alternativa. Info: www.pianmune.it

Torna questo fine settimana “Ormea in onda”, la discesa acquatica più pazza d’Italia. I partecipanti si butteranno a bordo di gonfiabili lungo il corso d’acqua creato nelle vie del centro storico grazie all’antico sistema di chiusini detto “biale”, che incanala l’acqua del torrente Armella. Sabato 6 la discesa dei grandi sarà preceduta alle 14 da Mini Ormea in Onda, la competizione riservata ai più piccoli. Sempre sabato per tutti i bambini ci sarà Burli Bolla che trasformerà acqua e sapone in splendide bolle giganti e darà lezioni di bollilogia. Domenica toccherà ad Ormea in Onda, con conferma delle iscrizioni dalle 10.30 alle 13.30 in piazza del Comune. Alle 14.30 la partenza in modalità “gara a tempo”. Al termine le premiazioni. La telecronaca e l’animazione della giornata sono affidate a Gianni Rossi. Obbligatorio munirsi di materassino gonfiabile, caschetto e consigliabile l’uso di scarpe da spiaggia. Info: https://comune.ormea.cn.it/it-it/home

Musica e spettacoli

Nell'ambito della rassegna Ecomusei Palcoscenico Naturale, sabato 6 luglio alle 21.00 all'Ecomuseo della Pastorizia presso la frazione Pontebernardo a Pietraporzio, è in programma il concerto - spettacolo "Ballata per Margherita" a cura di Ginevra Di Marco Trio. Lo spettacolo si propone con un viaggio attraverso ricordi, aneddoti e racconti significativi, partendo proprio dall'esperienza diretta con l'astrofisica Margherita Hack dei tre attori/musicisti in scena, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, in questa occasione impreziositi dalla batteria di Pino Gulli. Le composizioni musicali mirano inoltre a fornire spunti di riflessione sul mistero della vita e della morte, sulla società contemporanea e sull'uomo. Ingresso a pagamento (biglietto: 10€), acquistabili in Unione Montana o in loco la sera dello spettacolo, fino a esaurimento posti. Per le prenotazioni, scrivere alla mail: ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it . Info: www.facebook.com/ecomuseopastorizia

Sabato 6 luglio, ore 21 a Saluzzo, nel cortile del Quartiere arrivano The Swingle Singers, per il concerto “Theatreland, West End to Broadway”. Gli spettacoli dei The Swingles sono sempre originali e di altissimo livello, li hanno portati ad esibirsi nei Teatri e Festival di tutto il mondo. Grazie al seguito di un pubblico transgenerazionale, alle loro travolgenti esibizioni dal vivo, alle colonne sonore per il cinema e la Tv e ad un'evoluzione musicale sempre costante nella creazione di progetti nuovi e originali, gli Swingles sono un punto di riferimento internazionale sin dalla loro fondazione. Grazie alle loro abilità vocali, i componenti del gruppo passano da un genere musicale all'altro, reinventando jazz, classica, pop, folk e "world music", con un repertorio di arrangiamenti in continua crescita e con l'utilizzo di tecnologie sempre nuove e originali. Biglietti a disposizione esclusivamente sul circuito Ticketone on-line o nei punti vendita. Disponibili i posti a sedere. Info: www.suonidalmonviso.it

La decima edizione di Guarene Musica è in programma dal 6 luglio al 10 agosto. Quest’anno offrirà al pubblico esperienze inedite e spettacoli musicali non convenzionali. Sabato 6 luglio alle 18, a Palazzo Re Rebaudengo, sarà il Concerto Scomposto ad aprire la rassegna. La musica prodotta da tre artisti (Filippo Cosentino e Attilio Pisarri alle chitarre baritone e Patrizio Balzarini alla batteria) giungerà al pubblico da tre stanze separate, cosicché il pubblico possa avere una prospettiva di ascolto differente e muoversi liberamente all'interno del Palazzo mentre visita la mostra Our Rivers Share a Mouth / I nostri fiumi condividono una bocca. Un concerto quindi nel quale arte contemporanea e musica si incontrano per creare nell’osservatore / ascoltatore lo stupore di una fruizione nuova, non frontale come avviene in un concerto tradizionale. Ingresso gratuito. Info: www.roeromusicfest.com e www.facebook.com/roeromusicfest

A Caraglio i Nomadi si esibiranno sabato 6 luglio alle 21 presso il Bioparco “Acquaviva” di Bottonasco. L’evento è organizzato dal comitato caragliese della Croce Rossa Italiana in occasione dei suoi quarant’anni di attività, con la collaborazione del Comune, della Banca di Caraglio e di Radio Piemonte Sound. Con l’acquisto del biglietto si contribuirà a sostenere le attività della Croce Rossa caragliese. La giornata inizierà già alle 10 con l’apertura dei cancelli, nel pomeriggio si potrà assistere alle prove, mentre dalle 18 ci sarà l’intrattenimento curato da Radio Piemonte Sound. In serata il concerto della storica band fondata da Augusto Daolio e Beppe Carletti. Sarà attiva anche la lotteria, con prezzo del biglietto a 2 euro e 50: in palio uno scooter Sym 125 Fiddle Retrò. Estrazione dei biglietti il 7 luglio alle 17 al Bioparco, il biglietto vincente sarà pubblicato anche su www.cricaraglio.it . Prevendite attive su www.liveticket.it , info su www.bioparcoacquaviva.com .

Nella suggestiva cornice della Chiesa barocca di Santa Teresa a Cavallermaggiore l’associazione Gli Invaghiti ETS propone il concerto “Gloria!” per sabato 6 luglio alle 21. L’evento musicale, eseguito dai solisti e orchestra barocca da camera Gli Invaghiti, verterà su autori contemporanei alla chiesa di Santa Teresa, quali Corelli, Telemann e Vivaldi. Un'occasione importante per riscoprire i tesori architettonici ed artistici della chiesa, che necessita di urgenti lavori di rifacimento della copertura. Ingresso a offerta libera, consigliata la prenotazione scrivendo a concerti@invaghiti.info

Presso il Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo, sabato 6 luglio alle 20.30 ci sarà la serata inaugurale della rassegna “Estate con noi a Monserrato”, organizzata dall’Associazione Santuario. Si parte con “Shall we dance?”, un programma musicale nel quale si esplorerà, attraverso la musica, modi diversi di ballare e di esprimere messaggi attraverso il suono e il corpo. Il Sestetto Harmoniae Colors eseguirà musiche di Susato, Bizet, Saint – Saebs, Daniano Bernstein e Lloyd Webber. A esibirsi un ensemble di musicisti aderenti al Progetto Har, associazione cuneese che promuove studio, ricerca e diffusione della cultura musicale, fotografica e letteraria: Sara Bondi flauto, Andrea Sarotto clarinetto, Paola Sales fagotto, Giorgio Damiano violino, Maria Becchis violoncello, Giovanni Damiano pianoforte. Il concerto si svolgerà sul sagrato del santuario di Monserrato (all’interno del santuario in caso di pioggia) con ingresso libero. Info: www.facebook.com/associazionesantuario.monserrato

Un concerto in omaggio a Fred Buscaglione è in programma a Scarnafigi in piazza Parrocchia, sabato 6 luglio alle 21. La 45ma stagione di Antidogma Musica presenta “A Qualcuno Piace… Fred!" con l’inconfondibile voce di Maurizio Pellegrini che accompagnato dalla The Chamber Swing Orchestra condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la musica e le canzoni di Fred Buscaglione e del suo gruppo "Gli Asternovas". Il repertorio della serata include alcuni dei brani più celebri di Buscaglione come "Che notte!", "Teresa non sparare", "Il dritto di Chicago", "Che bambola!", e molti altri. Biglietto d’ingresso 2 euro. Prenotazione consigliata all’indirizzo mail: stampa.antidogmamusica@gmail.com. Info: https://www.antidogmamusica.org

La quarantottesima edizione di Monfortinjazz si apre con uno dei concerti imperdibili dell’estate piemontese con Fantastic Negrito. Sabato 6 luglio alle 21.30 sarà l’occasione per ascoltare dal vivo uno straordinario musicista, iconica rappresentazione di grande black music in un concerto con tutta la sua vivacissima band. Xavier Amin Dphrepaulezz, nato a Oakland, cantautore e chitarrista rinato Fantastic Negrito dopo un drammatico incidente che nel 1999 gli ha procurato un coma e la perdita di parte del movimento della mano destra è poi arrivato a collezionare tre Grammy Award e a tournée con artisti come Sturgill Simpson e Chris Cornell, o a collaborare con con Sting e E-40, a lanciare la propria etichetta e infine fondare da vero attivista la Revolution Plantation, una fattoria urbana finalizzata all’educazione e all’empowerment dei giovani.

Torna nell’estate di Mondovì il Festival Piazza di Circo - Risonanze Artistiche. Il ricco programma proposto prevede oltre trenta spettacoli e dodici compagnie, fino al 14 luglio, che avranno come palco le piazze della città del Belvedere ovvero i luoghi in cui l’immaginario collettivo colloca la figura del circo. e che resta legato soprattutto al rione di Mondovì piazza dove sette anni fa è nato si è sviluppato ed è cresciuto il festival. Sabato 6 luglio alle 19 in Piazzetta Moizo spettacolo Cie Bruboc – Woow. ingresso 3 euro. Replica alle 20 itinerante in via Sant’Agostino – Piazza Roma – Chapiteau Piazzale Giardini. Alle 21 sotto Chapiteau: Black Blues Brothers – The Black Blues Brothers. Ingresso 5 euro. In piazza Maggiore alle 22.45 Circo Bipolar ‐ One Eyed Jacks. Ingresso 5 euro. Domenica 7 luglio alle 20.30 in piazza Maggiore Circo Bipolare ‐ One Eyed Jacks. Ingresso 5 euro. Alle 21.45 Chapiteau Piazzale Giardini spettacolo C’è Chi C’ha Teatro ‐ Diversamente Giovani. Ingresso 5 euro. Info e programma completo su: www.piazzadicirco.it/programma-2024

Ad Alba appuntamento sabato 6 luglio sul palco di Collisioni in piazza Medford con il concerto dei Club Dogo. Collisioni è l’unico festival del nord Italia, ad ospitare quest’estate l’attesissimo concerto della reunion dello storico gruppo fondato da Guè Pequeno, Jack La Furia e Don Joe. Dalla folgorante uscita nel 2004 di "Mi Fist" passando per album storici come "Che Bello Essere Noi", "Vile Denaro" e "Dogocrazia", Collisioni sarà l’occasione per riascoltare dal vivo vecchi e nuovi successi di tre artisti, che partiti da Milano, hanno fatto la storia dell’hip hop italiano tracciando la strada per le generazioni che sarebbero venute dopo. I biglietti al prezzo di € 40,00 euro più diritti di prevendita dei gestori esterni saranno in vendita su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati. Apertura porte alle 17. Domenica 7 sul palco di Collisioni arriveranno Tedua, a portare gli spettatori in "Paradiso", seguito da Silent Bob & Sick Budd, Mida e Nayt. Biglietti a 35 euro, apertura porte alle 17. Info: www.collisioni.it/programma

Il Festival dei Saraceni debutterà al Santuario di Vicoforte: sabato 6 luglio alle 19 la Basilica ospiterà l’orchestra dei Giovani dell’Academia, diretti dal maestro Alessandro Palmeri. Il prestigioso appuntamento musicale proporrà un programma estremamente suggestivo, intitolato “Dal Golfo alla Laguna”, spaziando dalle due sponde marine del nostro paese, la costa adriatica e quella tirrenica, abbinando alle opere di Antonio Vivaldi e Baldassarre Galuppi detto anche “Buranello”, quelle di Alessandro Scarlatti e Francesco Durante. A dirigere l’orchestra di casa sarà Alessandro Palmeri, violoncellista di grande talento, che in passato ha già avuto modo di collaborare con l’Academia Montis Regalis. Ingresso libero.

Domenica 7 luglio appuntamento all’Oratorio di Pamparato alle 11 con il concerto “Corelli & Friends”. Ingresso 5 euro. Info: https://academiamontisregalis.it/concerti/prossimi-concerti

Domenica 7 luglio alle 21.00, presso la sala polivalente di Frabosa Soprana, per la rassegna Festival Contaminazioni di Estemporanea, appuntamento con “Serenata”, ovvero “canto in una notte serena”: una canzone d’amore, eseguita di sera o di notte, sotto la casa della donna amata per renderle omaggio e per comunicarle i propri sentimenti. Si esibiranno Valentina Escobar, soprano, Alejandro Escobar, tenore e Anna Barbero al pianoforte. Info: www.facebook.com/estemporanea.eu e www.estemporanea.eu/calendario

Nella preziosa cornice del centro storico cortemiliese il ricco programma di “Cortemilia è Cultura” sta proponendo una corposa offerta artistica. Il primo appuntamento musicale del programma “Cortemilia è Cultura” è previsto per domenica 7 luglio alle 21.00, nella Chiesa del Convento Francescano. Un concerto di ottoni e percussioni composto da 30 esecutori del Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Fino al 1° settembre sarà possibile visitare le esposizioni di artisti nei borghi San Michele e San Pantaleo. Info: www.facebook.com/comunedicortemilia

Giunge alla sua XVIII edizione Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale, con la direzione artistica di Alba Music Festival. La programmazione si estende per un mese intero con oltre 20 concerti itineranti, richiamando con i suoi contenuti un uditorio composito, ma sempre qualificato ed esigente: da una parte il pubblico locale, attento, affezionato e desideroso di occasioni di cultura e socialità; dall'altra l'élite del turismo culturale, nazionale e internazionale, che vuole completare con la musica dal vivo l'inebriante esperienza dell’arte, dei panorami e dei tesori dell'enogastronomia.

Appuntamento per questo fine settimana domenica 7 luglio alle 17 al Teatro della Pietra di Bergolo con “Misa tango di Buens Aires” di  Martín Palmeri con il bandoneon di Ezio Borghese, Sung Hee Park soprano, Giannandrea Agnoletto pianoforte, il Coro Sinfonico Reine Stimme. Direttore Sonia Franzese, Musiche di Palmeri. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info: www.albamusicfestival.com/it/suoni-dalle-colline-2024

Si intitola Filia (φιλία), termine greco utilizzato per descrivere la più alta forma d'amore, la serie di concerti che vedranno protagonisti il duo Kairós, composto dalla monregalese Sofia Repetto (voce soprano) e dal toscano Tommaso Gabellini (pianoforte). Il primo appuntamento, domenica 7 luglio, sarà alla Grotta dei Dossi a Villanova Mondovì. La partecipazione agli eventi è a ingresso libero (per la Grotta dei Dossi il concerto è incluso nel biglietto della visita guidata). Info: duokairos1501@gmail.com

Al Monastero di San Biagio di Mondovì domenica 7 luglio, a partire dalle 19.30, per la rassegna Tèssere, si esibirà l’arpista e cantante Cecilia con il viaggio nel folk americano. “Prairie” è un concerto di canzoni che si adattano a tutte le altezze, originali e altrui, un po’ americane un po’ prealpine. Possibile anche consumare l’aperitivo prima del concerto. Prenotazioni e info: scrivere a info@monasterodisanbiagio.it e www.facebook.com/monasterosanbiagiomondovi

Domenica 7 luglio alle 21, nel cortile de Il Quartiere a Saluzzo, Gabriella Greison presenterà lo spettacolo “La donna della bomba atomica”, tratto dal suo nuovo romanzo omonimo. La protagonista è Leona Woods, la scienziata più giovane del Progetto Manhattan, che in prima persona racconta il più grande evento scientifico della storia dell’umanità. Una storia inedita, che viene raccontata per la prima volta su un palco e nella letteratura, e di cui anche gli americani hanno rimosso l’esistenza. “La donna della bomba atomica” è un viaggio interiore, un lungo flusso di coscienza, vissuto in prima persona quindi che ci permette di identificarci con la protagonista della storia, e ci consente di rivivere i momenti più elettrizzanti e i momenti più deliranti di questo mostruoso Progetto. Fino ad arrivare ai giorni nostri, e alle conseguenze di tutto quello che è stato deciso e ideato in quegli anni. Info: https://visitsaluzzo.it/event/gabriella-greison-la-donna-della-bomba-atomica-rassegna-borgate-dal-vivo

Iniziative culturali e castelli aperti

Sabato 6 luglio appuntamento, alle 21.30, con “Saluzzo: bella di notte”, il tour che a partire dal camminamento di ronda della Castiglia, condurrà i partecipanti alla scoperta del borgo antico, ammirando l’antico castello e i caratteristici vicoli, per terminare la passeggiata nel chiostro della chiesa gotica di San Giovanni. Il costo della visita guidata è di 8 euro a partecipante (gratuito per under 10 accompagnati). Il ritrovo è alle 21.30 dalla biglietteria della Castiglia (piazza Castello 1). Per eventi e laboratori, a cura di MuSa, è obbligatoria la prenotazione, anche via mail a musa@itur.it . Info: https://visitsaluzzo.it/events

A Serralunga d'Alba, per gli amanti dell'avventura e delle sorprese, sabato 6 luglio il celebre maniero aprirà le sue porte a "Castello segreto", un'esperienza serale alla scoperta degli angoli più nascosti e suggestivi dell’edificio medievale, solitamente esclusi dal percorso di visita. I visitatori si avventureranno lungo le scale della torre quadrata per ammirare la luce del tramonto dal punto più alto e panoramico del castello. Poi, scenderanno attraverso la torre rotonda fino alle antiche cantine, dove un incontro ravvicinato con il pozzo rasoio lascerà tutti senza fiato. Per un'immersione totale nello spazio e nel tempo, ogni partecipante sarà dotato di un caschetto da esploratore. L'evento è adatto a tutti gli amanti del mistero e della storia (consigliata un'età minima di 12 anni). L’appuntamento è per le 18.30, orario di chiusura del castello. Prenotazione obbligatoria (massimo 18 persone, costo 12 euro, tariffa unica). Per informazioni e prenotazioni, scrivere a info@castellodiserralunga.it . Info: www.barolofoundation.it