Coronavirus, giovane cinese fatta scendere dal bus Torino-Cuneo “perché non gradita”

Una giovane cinese, che da Cuneo stava raggiungendo Torino a bordo di un autobus, sarebbe stata fatta scendere a terra da altri passeggeri “perché persona non gradita”.

La giovane, che non ha una grande padronanza della lingua italiana, non ha sporto denuncia ma lo ha raccontato alla comunità cinese di Torino. E’ questo quanto emerso durante il pranzo presso un ristorante cinese del capoluogo piemontese, promosso dalla sindaca Chiara Appendino, per esprimere vicinanza alla locale comunità del paese asiatico, a seguito dell’emergenza coronavirus.

“Mi è stato evidenziato – ha spiegato Appendino – il caso di una ragazza che, come mi è stato raccontato, non si è sentita una presenza gradita sull’autobus. Rispetto ad altre città non abbiamo avuto episodi forti e di questo voglio ringraziare i torinesi. Questa attenzione che noi stiamo richiamando oggi c’è già, lo sappiamo: a Torino non ci sono stati episodi di razzismo”. “Detto questo il periodo di convivenza con quello che sta accadendo a livello globale (con il coronavirus ndr) non sarò breve: l’invito rivolto a tutti è di adattare gli strumenti necessari, ma non cadere nella psicosi perché questo non aiuta”.