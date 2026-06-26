Incendio in un magazzino di pallet e pellet a Vezza d'Alba, intervento dei vigili del fuoco nella notte

Un violento incendio è divampato intorno alle 2.30 della notte in un magazzino di pallet e pellet situato in via Torino, nella zona industriale di Vezza d'Alba.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco. Hanno operato la prima partenza di Alba con autopompa serbatoio (APS) e autobotte, due APS del distaccamento di Bra, una APS e un'autobotte da Fossano, oltre all'autoscala e al carro aria del comando di Cuneo, impiegato per la riserva di bombole.

L'incendio è stato posto sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Al termine delle attività di smassamento saranno effettuati gli accertamenti per stabilire l'origine del rogo.

Non si registrano persone coinvolte. L'incendio ha provocato danni alla struttura.