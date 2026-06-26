Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: trentenne arrestato dalla Polizia

Gli uomini della Squadra Mobile di Cuneo hanno tratto in arresto un trentenne di origini marocchine, in esecuzione di un provvedimento restrittivo per reati gravissimi.

L'uomo è stato infatti condannato in via definitiva dal Tribunale di Bologna con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

L’attività investigativa e di cattura è scaturita a seguito dell’emissione dell’ordine di carcerazione da parte dell’autorità giudiziaria.

Il provvedimento è divenuto esecutivo dopo la conclusione definitiva dell’iter processuale, che ha riconosciuto il soggetto responsabile dei gravi episodi commessi tra il 2019 e il 2020 nel territorio ravennate.

L’uomo, che ormai da tempo era domiciliato stabilmente nel Cuneese, dove lavorava come dipendente di una ditta di trasporti locale, è stato rintracciato e fermato dai poliziotti. Dopo le formalità di rito espletate presso gli uffici della questura, gli agenti lo hanno associato presso la casa circondariale.

In base alla sentenza definitiva passata in giudicato, il condannato dovrà ora espiare una pena complessiva di 6 anni e 7 mesi di reclusione per i reati contestati.