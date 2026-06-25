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Cronaca | 25 giugno 2026, 16:52

Borgo San Dalmazzo, allarme per presunta fuga di gas in un condominio di via Bergia

Vigili del fuoco sul posto dopo l’allarme lanciato dai residenti del terzo piano. Verifiche in corso, si valuta l’intervento dei tecnici

Borgo San Dalmazzo, allarme per presunta fuga di gas in un condominio di via Bergia

Una presunta fuga di gas ha interessato nel pomeriggio di oggi un condominio di via Bergia 3, a Borgo San Dalmazzo. L’allarme è scattato intorno alle 15.40, quando alcuni residenti del terzo piano hanno segnalato la situazione.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Cuneo, impegnata nelle verifiche per accertare l’origine della segnalazione e le condizioni dell’impianto. Al momento non risultano elementi di particolare criticità.

Si sta valutando se richiedere anche l’intervento dei tecnici competenti per gli ulteriori controlli del caso.


 

redazione

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