A fuoco un campo di grano nel Comune di Tarantasca in direzione Busca, in frazione San Chiaffredo, nei pressi dell'azienda Garelli ricambi agricoli.
Sono al lavoro dalle 15.37 di oggi, giovedì 25 giovedì, le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo con l'autobotte, l'aps e il fuoristrada boschivo, insieme ai volontari dei distaccamenti di Dronero, Fossano e Busca.
Diversi i mezzi impiegati e le squadre sul posto in azione per scongiurare che le fiamme raggiungano l'abitazione vicina e i capannoni.
Una volta domato l'incendio si passerà alla bonifica e messa in sicurezza dell'area.
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Cronaca | 25 giugno 2026, 16:35
In fiamme un campo di grano tra Tarantasca e Busca: vigili del fuoco in azione
Impiegati diversi mezzi e squadre dalle 15.37 di oggi per contenere il fronte ed evitare minacci abitazioni e capannoni vicine
A fuoco un campo di grano nel Comune di Tarantasca in direzione Busca, in frazione San Chiaffredo, nei pressi dell'azienda Garelli ricambi agricoli.
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