Bergesio e Gastaldi (Lega): "Grave ipotesi la soppressione della Polstrada a Ceva, al via le verifiche"

"Non possiamo perdere un presidio strettamente necessario come quello della Polizia Stradale di Ceva, perché la sicurezza dei nostri territori passa innanzitutto attraverso la protezione fisica e un piano logistico di quelle che sono le aree meno abitate e attraversate da viabilità ad alta percorrenza. Ci riserviamo di leggere la documentazione trasmessa, ma comunichiamo fin da ora che, se la notizia verrà confermata, ci opporremo nell’immediato a questa grave, assurda e dannosa decisione. Già un anno fa avevamo posto la questione al ministero dell'Interno. Il Viminale ci aveva fatto pervenire la nota, poi divenuta di pubblico dominio, nella quale si diceva che il reparto non era oggetto di soppressione. Il Ministero aveva preso una posizione netta a favore del potenziamento della sicurezza quando al Governo c'era la Lega. Ora, se confermata la notizia, prenderemmo atto che, col nuovo Ministro Lamorgese, si sacrificherebbe la caserma di Ceva. E' stata predisposta una nuova interrogazione parlamentare proprio per verificare che il Ministero dell'Interno non abbia cambiato nuovamente direzione. E terremo alta l'attenzione".

Così in una nota i parlamentari piemontesi della Lega Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi.