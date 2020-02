Nuovo lutto per la Diocesi albese, venerdì i funerali di don Gianni Bordino

Un nuovo lutto ha colpito la Diocesi di Alba, che dà notizia della scomparsa di don Giovanni Bordino, spentosi all’ospedale "San Lazzaro" di Alba dopo mesi di sofferenze durante le quali è stato amorevolmente accudito dall’amata nipote e dai familiari.

Originario di Castagnole delle Lanze, dove nacque l’8 agosto 1943, dopo gli studi in seminario ad Alba, don Bordino venne ordinato sacerdote da monsignor Luigi Bongianino nelle cattedrale di Alba il 27 giugno 1971.

Esercitò il suo ministero prima a La Morra, come vicecurato, e quindi a Spotorno, in Liguria. Rientrato nella Diocesi albese, nel luglio 1976 fu nominato parroco prima a Castelletto e Scaletta (luglio 1976), e quindi a Bossolasco (1984), dove rimase fino al 1996 assumendo al contempo l’incarico di amministratore prima e successivamente di parroco a Somano.

Nel settembre 1996 fu nominato rettore del Civico Convitto albese, mentre successivamente divenne parroco di Rodello. Dopo un’esperienza in Terra Santa – si fa ancora sapere dalla Diocesi –, rientrò ad Alba dove visse per alcuni anni presso il Palazzo Vescovile, prestando il proprio ministero come collaboratore in alcune parrocchie della diocesi, prima di essere accolto nella Casa di Riposo "Don Carlo Ocole" di Monforte d’Alba. Fu nominato canonico della Cattedrale il 1° settembre 2004.



Le esequie di don Gianni Bordino verranno celebrato dal vescovo, monsignor Marco Brunetti, venerdì 14 alle ore 10 in cattedrale, preceduta giovedì sera dalla veglia funebre (ore 20.30). La salma del religioso sarà tumulata nella tomba dei canonici.