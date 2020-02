Dolori articolari e muscolari: i rimedi più efficaci e sicuri

I dolori articolari e muscolari possono compromettere in modo significativo la qualità della vita, perché in alcuni casi diventano particolarmente debilitanti. A seconda dell’articolazione coinvolta, le cause e gli effetti possono essere di varia natura ma quello che accomuna tutte queste condizioni è il dolore, la rigidità di movimento e una diffusa sensazione di malessere. Purtroppo al giorno d’oggi diversi pazienti tendono ad assumere farmaci come antinfiammatori ed antidolorifici senza sapere quelle che potrebbero essere le relative controindicazioni e gli effetti collaterali di tali medicinali. Qualsiasi cosa venga presa per bocca infatti rischia di creare più danni che altro ed è quindi importante prestare attenzione ed evitare tali rimedi.

I rimedi più sicuri contro i dolori articolari

Senza dubbio, per risolvere questo problema assai diffuso conviene utilizzare una specifica pomata per dolori articolari . Come vedremo tra poco infatti, questo è il rimedio numero uno non solo in quanto ad efficacia ma anche a sicurezza. Le creme topiche permettono di ridurre i sintomi ma anche i possibili effetti collaterali e sono quindi sicuramente da preferire a qualsiasi altro medicinale da assumere per via orale.

Pomata per dolori muscolari e articolari: come funziona

In commercio è possibile trovare moltissime tipologie di crema per dolori articolari e quello che in molti non sanno è che il meccanismo d’azione di queste pomate è tale da risultare realmente efficace in tantissimi casi. Non vale dunque la pena assumere compresse o pastiglie perché gli antidolorifici si limitano ad attenuare i sintomi danneggiando lo stomaco.

Una pomata per dolori articolari e muscolari agisce grazie ai principi attivi contenuti nel prodotto, che penetrano nelle cellule attraverso la pelle andando a contrastare il problema. Naturalmente però è importante che queste creme vengano applicate nel modo corretto, perché altrimenti si rischia di minimizzarne l’effetto e non ottenere i benefici desiderati.

Come applicare le pomate per dolori muscolari

Le pomate specifiche per i dolori muscolari devono essere applicate direttamente sulla zona interessata effettuando un massaggio. È fondamentale avere pazienza e attendere che tutto il prodotto venga assorbito dalla pelle, altrimenti i principi attivi non riescono a svolgere la loro azione in profondità. Bisogna dunque frizionare la crema per alcuni minuti, anche perché così facendo si genera calore e si riesce ad aumentare l’efficacia del prodotto.

Un errore che viene commesso di frequente è proprio quello di applicare la pomata senza farla assorbire completamente. È per questo che molti sostengono che le creme per i dolori muscolari non siano efficaci: se non vengono utilizzate nel modo corretto la loro azione è limitata.

Le migliori pomate per i dolori articolari e muscolari

In commercio esistono pomate per dolori muscolari particolarmente efficaci ed altre che invece hanno un’azione troppo blanda perché hanno una concentrazione di principi attivi inferiore. È bene dunque, per essere certi di acquistare il prodotto giusto, evitare quelli troppo economici perché potrebbero rivelarsi del tutto inefficaci. La migliore pomata per dolori articolari ha un costo che va dai 40 ai 60 euro: a cifre inferiori si rischia di prendere una crema inutile e quindi di buttare via denaro per nulla.